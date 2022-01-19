Активность может быть иллюзорной, стоящие дела непубличными, оппозиционность согласованной с властью, а молчание — громким. Читайте обзор «Континента Сибирь» о работе депутатов от Сибирского федерального округа в первой после выборов сессии Государственной Думы VIII созыва.

Перекличка

Депутаты Госдумы прошли первую сессию нового созыва. Её результаты очерчивают некоторые тенденции. Например, можно предположить: кто из народных избранников не готов к полновесной парламентской работе или какая из политических сил помогает «Единой России» утяжелять провластные законодательные инициативы.

Осенняя сессия восьмого созыва нижней палаты Федерального собрания официально стартовала в октябре и закончилась в декабре 2021 года. За это время прошло 23 пленарных заседания. Большинство из них пропустил 82-летний Артур Чилингаров, лидер партийного списка ЕР по Красноярскому краю, Республикам Тыва и Хакасия. Шесть раз не пришёл 75-летний Александр Максимов (ЕР, Кузбасс). В пандемию руководство ГД лояльно относится к отсутствию пожилых депутатов на пленарных заседаниях. Но голосовать по законопроектам можно только очно, свои карточки передавать для этих целей нельзя.

10 депутатов, избранных от регионов Сибирского федерального округа пропустили три и более пленарных заседания первой сессии ГД VIII созыва.

Основная часть работы депутатов Госдумы проходит непублично. Большинство парламентариев на пленарных заседаниях только голосуют. Немногие выступают с трибуны или просят доступ к микрофону, чтобы задать вопросы. Но каждую подобную активность фиксирует база нижней палаты. Правда, наряду с полноценными в электронной истории остаются и чисто технические выступления (в духе, «комитет рассмотрел, рекомендует к принятию»). По ним едва ли можно судить о настоящей позиции депутата, его влиянии на принятие решений или лоббировании интересов регионов, от которых он избирался.

В первой сессии Госдумы отметились репликами 18 из 50 избранников от регионов СФО. Это в основном представители руководящего состава ГД. Но засветились четверо «рядовых» членов фракции ЕР: Виктор Зубарев (7 выступлений, комитет по бюджету и налогам), Дмитрий Савельев (3 выступления, комитет по безопасности и противодействию коррупции), Иван Лоор (2 выступления, комитет по аграрным вопросам), Александр Максимов (1 выступление, комитет по промышленности и торговле).

Активность реальная и виртуальная

На старте нового созыва Госдумы четверть сибирской группы оставили свои фамилии под законопроектами: 12 из 50 депутатов от СФО расписались под инициативами, которые поступили в нижнюю палату.

Самые «плодовитые» — члены фракции «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду». В пятёрке лидеров два «новичка»: избранный от Новосибирской области Александр Аксёненко и Николай Новичков от Томской области и Кузбасса.

Но законотворческое лидерство «Справедливой России» иллюзорно. Политический аналитик Александр Пожалов в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» отмечает: СР активно пользуется форматом общепартийного внесения законопроектов: «По формальным признакам почти все депутаты такой фракции могут оказаться в лидерах, что не соответствует реальности. До предыдущего созыва в Госдуме была массовой практика присоединения депутатов к ранее внесённому законопроекту, это улучшало персональную статистику. Несколько лет назад на уровне регламента ГД эту практику усложнили», — поясняет эксперт. Он считает, что оценка депутата как законотворца должна опираться, в том числе, на реальную роль соавтора в продвижении и публичном отстаивании инициатив.

По словам экс-депутата Госдумы Веры Ганзя (состояла во фракции КПРФ), большое количество внесённых инициатив только выглядит красиво, к эффективности работы депутата это имеет сомнительное отношение. Как правило, законопроекты оппозиции отклоняются.

Такая же судьба постигнет и инициативы единороссов, если они их не согласовали «наверху». «Шанс пройти есть только у законопроекта, который правительство РФ кинет единороссу с барского плеча, либо милостиво позволит вносить и даст положительное заключение», — говорит Вера Ганзя.

Бывший парламентарий рассказывает, что в основном предложение готовит один депутат (чаще команда юристов), а другие только подписываются. «Кроме того, инициативы бывают разными. Кто-то предлагает перенести праздники или законодательно закрепить цвет обивки стульев. А есть темы, которые требуют кропотливой работы. Я готовила законопроект о снюсах: тащила несколько месяцев, выступала на каждом заседании, спрашивала, почему откладывается, вошла в специальную рабочую группу, переругалась там со всеми... Говорить о работе депутата можно тогда, когда его инициатива пройдёт точку кипения, будет принята хотя бы в первом чтении», — заключает собеседница корреспондента «Континента Сибирь».

Законотворческая активность — это не только имя депутата под инициативой, которую Госдума по факту может даже не рассматривать. Важная часть парламентской работы — содержательные поправки ко второму чтению. Так, представитель Новосибирской области от КПРФ Ренат Сулейманов рассказывал корреспондентам «Континента Сибирь», что вносил предложения к закону о публичной власти. Эти данные глубоко закопаны в базе Госдумы, нужно их вручную вычленять из отдельных законопроектов и стенограмм.

В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» Георгий Арапов (избран в ГД по спискам «Новых людей», представляет Иркутскую область, Красноярский и Алтайский край) отмечает, что стал соавтором поправок к ФЗ «Об охране окружающей среды», тому самому «Усольскому закону». «На «региональных неделях» я регулярно посещал округ, от которого избран: встречался с активистами, общался с людьми, собирал предложения. Фракция «Новые люди» предложила более 20 поправок к закону о публичной власти, чтобы дать регионам больше самостоятельности и укрепить муниципальную власть. Девять из них учли в итоговом документе, остальные мы продолжим продвигать. Во время осенней сессии мы внесли поправки для смягчения закона об иноагентах, и готовимся к первому чтению. Много работали над поправками к федеральному бюджету, и целый ряд из них приняли. В частности, одна из поправок увеличивает финансирование ликвидации свалок в регионах, в том числе в Сибири», — перечисляет депутат.

За первую сессию VIII созыва (12.10.2021 по 22.12.2021) депутаты голосовали около тысячи раз. Речь о самых разных, в том числе незначащих, вернее, технических темах. Если не фильтровать вопросы на важные и не важные, то по статистике представители «Новых людей» от СФО бывают «за» гораздо чаще, чем парламентарии из других фракций. Даже в общем срезе видно, что "Новые люди" не пренебрегают кнопкой «воздержаться», тогда как основная часть депутатского корпуса использует её лишь в самых исключительных случаях. Но это скорее говорит о неискушённости нового депутатского объединения в парламентской дипломатии. Молодая, едва образовавшаяся, фракция ещё не набралась опыта в политическом маневрировании, чтобы стараться больше избегать ситуаций, которые могут вызвать неудобные вопросы журналистов, упрёки наблюдательных избирателей или оппонентов.

Вариант «воздержаться» сущностно не влияет на результат рассмотрения и принятия законопроекта. Георгий Арапов говорит, что для «Новых людей» это один из способов привлечь внимание к проблеме и высказать позицию. «Может быть, в закулисных интригах мы и не искушены, в отличие от старожилов. Но помимо пленарных заседаний, в Госдуме ведётся огромная работа, в том числе в рамках комиссий и комитетов. Мы общаемся с коллегами, стараемся их убеждать, обмениваемся мнениями. Не все попадает в новости, но вода камень точит», — отмечает депутат в беседе с корреспондентом.

Позиция со смыслом

Портрет парламентария или фракции более наглядно рисует их позиция по значимым вопросам. Для оценки тенденций мы учли десять голосований по существенным или резонансным темам. Пять — из бюджетного пакета («О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», «О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», поправки в закон «О приостановлении действия ФЗ «О базовой стоимости необходимого социального набора», «о МРОТ» и изменения в Налоговый кодекс РФ). Еще пять касаются громких инициатив: законопроект о публичной власти, о досудебной блокировке сайтов за продажу фальшивых документов и оправдание терроризма, первое чтение законопроекта о QR-кодах в общественных местах, предложение КПРФ и «Справедливой России» об отмене повышения пенсионного возраста, поправки в закон о полиции.

Как видно по графику, члены фракции ЕР избегают формата «против» или «воздержаться». В крайнем случае они могут просто игнорировать чувствительные темы. Например, представители «Единой России» не нажимали никакую кнопку, когда на повестке встала инициатива КПРФ и СР об отмене повышения пенсионного возраста. ЛДПР в лице Алексея Диденко была «за» пересмотр решения о более позднем, чем раньше, выходе на пенсию. «Против» оказались оба депутата от СФО из «Новых людей».

Александр Пожалов отмечает, что для ЕР характерно уклоняться от голосования по законопроектам оппозиции, которые «Единая Россия» часто называет «популистскими» и которые запрограммированы на отклонение. «Чтобы законопроект или поправка не прошли, достаточно просто не набрать кворум (226 голосов «за»), совсем необязательно голосовать «против», к примеру, поправки об отмене пенсионной реформы. А вот «Новые люди» по неопытности такую ошибку совершили — когда резонанс вызвало голосование некоторых их депутатов «против» и так не набиравшего кворум законопроекта левых партий о возврате старого пенсионного возраста», — продолжает аналитик.

Александр Пожалов обращает внимание, что КПРФ и СР по политизированным (QR-коды, политическая реформа) или значимым социально-экономическим законопроектам чаще и более консолидированно выступают с критикой предложений правительства, администрации президента и «Единой России». Но даже по конфликтным законопроектам они оставляют 1-2 голоса в поддержку или «воздержался», подчёркивает эксперт. Непросто позволить себе действовать совершенно без оглядки на партию большинства: без неё у этих фракций не было бы нескольких постов глав комитетов в Госдуме.

Не все депутаты могут прямо выразить своё мнение, так как в голосовании парламентарии зачастую придерживаются фракционного решения. Нарушение дисциплины, например, единороссами, чревато оргвыводами. Так, в октябре 2021 одномандатник от Санкт-Петербурга Евгений Марченко, в отличие от коллег по ЕР, решил голосовать против бюджета. А в ноябре сотоварищи по партийному объединению исключили его из фракции.

Иногда не имея возможности нажать «против», депутаты могут игнорировать вопрос. Но не всякое «не голосовал» — это позиция. Члены фракции ЕР Сергей Сокол, Вячеслав Петров и Вероника Власова не голосовали по некоторым бюджетным вопросам (О бюджете на 2022, о бюджете Пенсионного фонда и о МРОТ), потому что в тот день не пришли на пленарное заседание. По налоговому кодексу и соцнабору они уже были «за», как их коллеги по фракции. Максимов, Чилингаров и Шаманов — лидеры по пропускам в первой сессии, они не были ни на одном из заседаний, когда шли вышеупомянутые бюджетные чтения.

Яркий пример, когда «не голосовал» приобретает активную форму — вопрос о досудебной блокировке сайтов. КПРФ всем составом не нажимали никакую кнопку. Также поступил и единственный от СФО представитель ЛДПР. «Воздержались» только «Новые люди». Инициатива всё равно прошла голосами «за» от ЕР и СРПЗП.

Бюджетные вопросы

По бюджетным вопросам ЕР в основном большинством «за». Самыми оппозиционными выглядят, если судить по депутатам от СФО, КПРФ и «Справедливая Россия».

Александр Пожалов замечает, что «Новые люди» в первую сессию ГД заместили ЛДПР в статусе главного партнёра правительства. Раньше либерал-демократы часто голосовали «за», даже если на словах с парламентской трибуны критиковали законопроекты, а теперь (например, в бюджетном процессе), ЛДПР оказалась менее лояльной, чем «Новые люди». «Теперь не только ЕР, но и партия «системных либералов» голосует в поддержку экономических инициатив правительства, критикуемых левой оппозицией, — продолжает собеседник «Континента Сибирь». — «Новые люди» пока дозированно демонстрируют оппозиционность (или, как они это называют, «альтернативность») — так, чтобы не создавать конфликт с администрацией президента (АП), правительством и «Единой Россией». Например, политический блок АП РФ недоволен применением резинового закона об иноагентах, и НЛ разрешено прокачивать эту тему. В вопросах экономической и социальной политики объективно либеральная партия НЛ ближе к политике правительства, чем к перераспределительным инициативам левой оппозиции. Тут работают уже идеологические расхождения между левым и правым крыльями оппозиции».

Приоритетный для АП закон об организации региональной власти показал неоднозначность «Новых людей». Большинство фракции во время голосования поддержало власть в этом вопросе. «Против» были только 5 из 15 депутатов НЛ. В их числе не только самодостаточная Авксеньева, но и молодые парламентарии из группы СФО Арапов и Гулин.

Георгий Арапов утверждает, что депутаты от НЛ в Госдуме свободны в принятии окончательного решения по голосованиям: «Нет никакой принудиловки. Правительство может опереться на нас, когда продвигает здравые инициативы. Со многими министерствами у нас уже сложился конструктивный диалог. Говорить о том, что наша фракция отстаивает чужие интересы, в том числе других партий, неверно. Единственный наш работодатель — люди, которые нас избрали», — говорит парламентарий.

Работу своих коллег по партии в Госдуме по просьбе «Континента Сибирь» оценила лидер фракции «Новые люди» в Заксобрании Новосибирской области Дарья Карасёва: «Наша задача – обновить власть, сделать её более современной и близкой к людям. И наши коллеги, в том числе Георгий Арапов, Максим Гулин (курирует Новосибирскую область), Сардана Авксентьева, справляются с этой задачей. Фракция не отметилась громкими популистскими предложениями, но это не значит, что работа не ведётся. Наши предложения могут кому-то показаться недостаточно радикальными, но они позволяют решать конкретные проблемы людей, вот что самое важное. В своей работе мы не оглядываемся на то, как голосуют представители других партий. Например, мы были единственными, кто не поддержал голосование «на пеньках». Затем выступали против повышения транспортного налога, против введения QR-кодов», — перечисляет Дарья Карасёва.

Экс-депутат ГД Вера Ганзя призналась в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь»: не помнит, чтобы за время осенней сессии депутаты от СФО публично и громко призвали Госдуму к обсуждению серьёзных проблем. «Возможно, это только начало и позже сибирские парламентарии будут биться за регионы, от которых они избраны. Для Новосибирска важная инициатива — метро. КПРФ, как оппозиция, может себе позволить говорить об этом. ЕР запрещено, устроят выволочку», — подчеркивает Вера Ганзя. В октябре прошлого года коммунисты Ренат Сулейманов (от Новосибирской области и Кузбасса) и Андрей Алехин (Омская область) задавали вопрос о развитии метрополитена в крупных городах Сибири на встрече фракции КПРФ в ГД с министром финансов РФ Антоном Силуановым.