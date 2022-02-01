Депутат Госдумы назвал условия финансирования продления метро в Новосибирске

31 января в комментарии «Континенту Сибирь» депутат Госдумы от Новосибирской области Олег Иванинский высказал мнение, почему регион пока не получил денег на новые станции метро.

В конце января Олег Иванинский дал «Континенту Сибирь» комментарий по теме продления Новосибирского метрополитена, обсуждение которой в публичном пространстве вновь активизировалось на рубеже 2021-2022 годов.

По словам депутата от «Единой России», нынешний и последующие годы – самое удачное время для того, чтобы многие субъекты Федерации могли реализовать свои крупные инфраструктурные проекты, так как поддержку им высказал и президент России, и премьер-министр страны. «Мы все слышали заявления президента и председателя правительства РФ, которые акцентировали внимание на различных мега-проектах, в том числе и на строительстве метро. Вы же видите, сколько по стране стартовало серьёзных проектов? Сколько начато инфраструктурных проектов в городах?», – напомнил о начавшейся работе в этом направлении Олег Иванинский.

Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что эффективное расходование средств федерального бюджета невозможно без государственного контроля, который начинается с проведения государственной экспертизы в отношении проектно-сметной документации любого проекта: «Для того чтобы прийти и заявиться на получение средств должны быть готовы документы. Должна быть утверждённая смета строительства. Не важно строим ли мы поликлинику, метро или небольшой сельский клуб. Необходима проектно-сметная документация, чтобы понять, какие деньги на это нужны сегодня».

По мнению Олега Иванинского, который отслеживает заочную полемику в вопросе продления метрополитена между губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и мэром города Новосибирска Анатолием Локтем, прав именно глава региона: «Если у нас нет сметы, нет проекта, то нам и деньги никто не даст. Андрей Александрович Травников правильно объясняет, что источники финансирования на сегодня есть. Нужно первоначальный шаг сделать. Просто нужно принести документы и пройти по ним госэкспертизу. Что эти работы стоят именно столько. Как сказал губернатор, так оно на самом деле и есть».

Олег Иванинский добавил к сказанному, что он с коллегами-депутатами от Новосибирской области отслеживает этот важнейший для мегаполиса вопрос и готов подключиться к его лоббированию в федеральном центре: «А дальше уже будет наша задача – чтобы появились соответствующие строчки в бюджете. Мы (депутаты Госдумы от Новосибирской области – «КС») же жители Новосибирска и Новосибирской области. И конечно мы заинтересованы в том, чтобы метро было, в том, чтобы все усилия приложить в помощь губернатору и этот проект реализовался. Развития города не будет, если не будет развития транспортной инфраструктуры».

Справка: Согласно статистике Новосибирского метрополитена, за 2020 год его услугами воспользовались 58 117 200 пассажиров, а в 2021 году – уже 75 273 100 человек. Таким образом, годовой прирост пассажиропотока на уже существующей сети станций метро составил 29,5%.