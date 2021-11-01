Насколько влиятельна в новом думском созыве группа депутатов от Сибирского федерального округа? Чем некоторые сибирские «новички» в ГД заслужили статусные должности? В «дауншифтинге» парламентариев, ценности отдельных комитетов и руководящих постов в нижней палате корреспондент «Континента Сибирь» Елена Аникина разбиралась вместе с политическим аналитиком Александром Пожаловым.

Начальников виднее

«Континент Сибирь» продолжает анализировать структуру нового созыва нижней палаты федерального парламента РФ. На этот раз в центре внимания тема думских должностей и статусов среди держателей мандатов от Сибирского федерального округа. Каждый второй из них (24 из 48) получил по руководящему посту. А у Алексея Диденко (Томская область) их два: он стал заместителем лидера фракции ЛДПР (Владимира Жириновского) и возглавил комитет ГД по региональной политике и местному самоуправлению.

Госдума VIII привлекает внимание обилием начальственных позиций. Во-первых, по сравнению с прошлой Думой увеличилось количество вице-спикеров – с 8 до 11. Во-вторых, комитетов стало на 6 больше, значит, больше – и председателей, и зампредов. Кроме того, уходит в прошлое термин «парламентская четверка». В новом созыве пять фракций: помимо ЕР, освеженной «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ, в нижнюю палату прошли «Новые люди». То есть, НЛ, как и остальные политические объединения, имеют право претендовать на ряд статусных кресел по партийной квоте.

Наделение престижными постами – один из способов «выразить уважение» некоторым «заслуженным» депутатам. Так, впервые прошедший в парламент экс-глава Тывы Шолбан Кара-оол (ЕР) стал заместителем председателя ГД. Вероятно, это назначение – одна из демонстраций политического влияния министра обороны РФ, лидера федерального списка ЕР на думских выборах Сергея Шойгу.

Приличный пост дали и вынужденному уйти в отставку с поста губернатора Иркутской области Сергею Левченко (КПРФ). В позапрошлом созыве ГД он был зампредом комитета по энергетике. Сейчас в том же объединении он уже первый заместитель председателя.

Не остались без достойных должностей статусные «общественники». Руководитель центрального штаба «Российских студенческих отрядов» Михаил Киселев (ЕР, Томская область, Кузбасс) в 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, в Общественную палату РФ в 2020 году его рекомендовал глава государства. В ГД он – заместитель председателя думского комитета по молодежной политике.

Есть в нижней палате авторитетные политики-предприниматели и представители крупного бизнеса. Экс-советник генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергей Сокол (ЕР) успел недолго побыть депутатом ГД в прошлом созыве. В его резюме строчки о вице-губернаторстве в Красноярском крае и Иркутской области, спикерстве в Заксобрании Иркутской области», кроме того, он был врио губернатора Иркутской области. В ГД VIII он получил должность заместителя председателя комитета по экономической политике.

Впервые избравшемуся в Думу Александру Дроздову (ЕР, Красноярский край) доверили пост зампреда в комитете по промышленности и торговле, что, кстати, соответствует его «специализации»: он – бывший заместитель директора АО «Русский Алюминий Менеджмент».

Политический аналитик Александр Пожалов в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» подчеркивает, что в лице Дроздова «Русал» фактически получил лоббиста в важном для бизнеса комитете – прямом партнёре Минпромторга.

Перед этими парламентскими выборами состоялось несколько «сезонов» конкурса «Лидеры России» – проекта администрации президента РФ. Некоторые победители и финалисты стали депутатами, а кто-то из них занял посты в ГД VIII. Например, нынешний зампред комитета по молодежной политике Михаил Киселев. Известный политтехнолог, исполнительный директор Фонда реализации общественных проектов «Время» Олег Матвейчев (ЕР, Томская область, Кузбасс) стал заместителем председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи. Зампредом в комитете ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям стал предприниматель Владимир Самокиш (ЕР, Томская область, Кузбасс). Его бизнес-интересы – в сфере управления недвижимостью и торговли, так что пост в ГД вполне соответствует профилю.

У Матвейчева и Киселёва должности тоже в русле их специализации, но, по мнению Александра Пожалова, в менее значимых «общественно-политических» комитетах, чем у Самокиша. Эксперт в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» замечает, что Самокиш победил в основном конкурсе «Лидеры России», а не в его «лайт-версии» «Лидеры. Политика»: «Последняя проводилась непосредственно перед выборами для уже и так известных кремлёвских общественников и членов Общественной палаты РФ с целью «подкачать» им статус для уже запрограммированного выдвижения в Госдуму. Комитет Самокиша соответствует его опыту в Томской области, где он был и вице-губернатором при позднем Викторе Крессе, и главой бюджетно-экономического комитета гордумы Томска, и занимался бизнесом, связанным с управлением недвижимостью. Думаю, что с таким статусом в Госдуме на перспективу Самокиш вполне может рассматриваться среди возможных кандидатов в губернаторы, тем более что и в родном регионе перспективы выдвижения Жвачкина на новый срок неочевидны», – рассуждает Пожалов.

«Начальников» в Госдуме оказалось так много, что по итогам раздачи портфелей в некоторых малочисленных комитетах парламента числятся по 1-2 «рядовых» депутата при 6-7 «шефах».

Александр Пожалов подчеркивает: рост руководящих позиций в ГД связан именно с приходом большого количества статусных депутатов. «Не только появление пятой фракции, а аппаратное усиление состава ГД привело к тому, что в новом созыве возросло как количество комитетов (с 26 до 32) и руководящих позиций в них, так и других руководящих должностей (вице-спикеров, замруководителей фракции ЕР). В конечном итоге, это помогло рассадить большинство влиятельных или символически статусных депутатов на разного рода «начальственные» позиции. А в малых, не очень ресурсных или влиятельных комитетах складывается парадоксальная ситуация, когда на 1 простого члена комитета может приходиться по 2-3 зампреда или первых зампреда», – говорит эксперт.

Авторитетные новички

Почти две трети «начальства» в сибирской группе депутатов ГД состоят во фракции ЕР, что логично: «Единая Россия» представляет парламентское большинство. Распределение статусных позиций в громоздкой структуре – задача непростая: на всех авторитетных единороссов в Думе должностей не хватит. Объединения поменьше – другое дело. Так, всего трое представителей «Новых людей» в парламенте пока остаются рядовыми «думцами». Даже самый молодой народный избранник этого созыва, 22-летний Георгий Арапов (Иркутская область), – заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Представителю малой партии получить должность не так уж трудно – в крупном комитете каждой фракции дают по креслу зама. Для картинки: думское объединение НЛ насчитывает 14 депутатов, а комитетов в ГД – 32, плюс еще 4 комиссии, если не учитывать счетную.

Руководящие посты достались восьми «новичкам» (от СФО), впервые избранным в нижнюю палату. В их числе не только Георгий Арапов из «Новых людей», а также уже упомянутые выше «заслуженные» Шолбан Кара-оол (ЕР, Красноярский край, Республики Тыва и Хакасия), Михаил Киселев (ЕР, Томская область, Кузбасс), Олег Матвейчев (ЕР, Томская область, Кузбасс), Александр Дроздов (ЕР, Красноярский край) и Владимир Самокиш (ЕР, Томская область, Кузбасс).

Новый депутат Александр Аксёненко (СРПЗП, Новосибирская область) стал заместителем председателя думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. На назначение повлияла принадлежность к малой партии (обновленная «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду») и «специализация» парламентария. «Аксёненко – фактически единственный профильный представитель строительной отрасли в сильно обновившейся фракции, – говорит Александр Пожалов. – Он номинально относится к СР, фактически же был на выборах административным кандидатом по «карелинскому» округу с сильной элитной поддержкой (в его строительном бизнесе, как считается, задействована семья сенатора Александра Карелина). У СР, можно сказать, не было иного кандидата на должность зампреда строительного комитета, так как под Галину Хованскую партия выпросила отдельную комиссию по жилищной политике. ЕР такой зампред, как Аксёненко, от номинальной оппозиции понятен», – констатирует аналитик.

Справка. Александр Аксёненко – бывший депутат Законодательного собрания Новосибирской области. Председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия–Патриоты–За Правду" в Новосибирской области. Бывший заместитель директора по развитию ООО Строительная компания «ВИРА-Строй». Один из совладельцев компании – Карелин Денис Александрович.

Еще один «новичок» в ГД, бывший мэр Омска Оксана Фадина (ЕР, Омская область), стала заместителем председателя в профильном для нее комитете по региональной политике и местному самоуправлению. По мнению Александра Пожалова – это успех. «В новой Госдуме достаточно много депутатов из числа бывших муниципальных глав и даже губернаторов. Достаточно посмотреть на руководство комитета по региональной политике и комитета по Арктике и Дальнему Востоку», – подчеркивает собеседник корреспондента «Континента Сибирь».

Справка. Комитет Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики возглавляет депутат всех созывов Николай Харитонов (КПРФ), который в прошлом избирался от Новосибирской области. В комитет вошли в том числе депутаты от СФО: бывший мэр Мурманска Алексей Веллер (ЕР, Красноярский край) и бывший советник министра культуры РФ, экс-министр культуры Пермского края Николай Новичков (СРПЗП, Томская область, Кузбасс).

Престижные комитеты

Некоторые комитеты Государственной Думы обладают более высоким статусом по сравнению с другими. Присутствие в них, даже рядовое, можно приравнять к солидной должности в отдельных парламентских структурах. ««Рядовое» членство в комитете по бюджету, аграрном или, например, комитете по энергетике даёт депутату гораздо больше влияния и возможностей работать с отраслями и федеральными министерствами, через которые идут основные госпрограммы и средства», – подчеркивает Александр Пожалов.

Самое весомое – объединение по бюджету. Значимый – комитет по законодательству и госстроительству. В числе «влиятельных» группы по обороне, по безопасности и противодействию коррупции, по энергетике. В последние годы на фоне санкций выросла статусность комитета по аграрным вопросам. Для крупного бизнеса, ФПГ интерес представляют комитеты по природным ресурсам и экологии, по строительству и ЖКХ, по транспорту, по промышленности и торговле.

Место в престижнейшем бюджетном комитете смог получить впервые избранный в Госдуму Антон Красноштанов (ЕР, Иркутская область). В это же объединение входил в прошлом созыве его отец, Алексей Красноштанов. По мнению Александра Пожалова, могла сыграть роль высокая преемственность состава комитета и позиция его председателя Андрея Макарова.

Представитель клана иркутских политиков-застройщиков, единоросс Антон Красноштанов не единственный депутат от региона в главной думской структуре. От Иркутской области избирался и первый заместитель председателя бюджетного комитета Михаил Щапов (КПРФ).

В бюджетный комитет вошли два избранника от Тывы: единороссы Шолбан Кара-оол (Красноярский край, Республики Хакасия и Тыва) и Айдын Сарыглар (Тыва). Оба впервые избраны в ГД. «Это может отражать влиятельность Сергея Шойгу ещё и как инициатора проекта строительства новых сибирских городов, на реализацию которого потребуются отдельные бюджетные вливания, – отмечает Пожалов. – Шойгу возглавит партийную комиссию ЕР по развитию Восточной Сибири. А в ключевом бюджетном комитете представлены и депутаты от напрямую курируемой им «енисейской» Сибири (от Тывы и Хакасии), и два иркутских депутата».

Также в ключевом бюджетном комитете место досталось «новичку» в Думе, первому секретарю алтайского краевого комитета КПРФ Марии Прусаковой. По оценке Александра Пожалова, её нельзя считать выдвиженцем только от первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина (куратор кадровой работы в партии в регионах и партийной молодёжки). «Как ряд других молодых новых депутатов ГД, Мария Прусакова пользуется и личной поддержкой лидера КПРФ. Поэтому её включение от партии сразу в бюджетный комитет – это достижение для неё и знак доверия от руководства партии», – рассуждает Пожалов.

Некоторые из думских «старичков» формально остались в VIII созыве «рядовыми». Однако Александр Пожалов призывает обратить внимание: удалось ли парламентариям сохранить место в комитете, «важном для них, их бизнеса или связанной с ними отраслевой группы». Позиции нескольких опытных депутатов от СФО не изменились: Ивана Лоора, Виктора Зубарева, Александра Максимова, Александра Прокопьева и Александра Якубовского. Прежним можно назвать статус опытного «рядового» Виктора Игнатова, который сменил аграрный на обновленный комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Александр Якубовский раньше был в реорганизованном ныне комитете по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Сейчас состоит в профильном для него комитете по строительству и ЖКХ.

Алексей Веллер (ЕР) в прошлый созыв ГД пришел от Мурманской области и состоял в комитете по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству. Теперь же числится в менее «влиятельном» объединении – по развитию Дальнего Востока и Арктики. Формально это структура его профиля: он – президент «Союза городов Заполярья и Крайнего Севера», а также избирался в этом году от Красноярского края. Однако Александр Пожалов напоминает: Веллер сменил округ выдвижения и баллотировался на территории «Норникеля» в Красноярском крае из-за конфликта с губернатором Мурманской области.

Яркая иллюстрация «дауншифтинга» в группе «бывалых» депутатов – понижение Дмитрия Савельева (Новосибирская область) до рядового парламентария. В прошлом созыве он был первым заместителем председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции. Остался там же. Вот только сменил фракцию: два предыдущих созыва Савельев избирался от ЛДПР, а в 2021 году на выборы пошел с «Единой Россией».

«Комитет по безопасности и противодействию коррупции, пожалуй, входит в число 3-5 самых важных комитетов в Госдуме. В рядах ЕР множество депутатов с силовым профилем и выдвиженцев от различных силовых структур. Вероятно, для Савельева было важнее сохранить членство в самом комитете, чем попытаться претендовать на одну из руководящих должностей, например, в комитете по строительству, тоже подходящем для него», – замечает Александр Пожалов.

Александр Жуков (ЕР, Новосибирская, Омская области) сохранил пост первого вице-спикера ГД, а также кураторство бюджетного комитета и представительство от ГД в правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Кроме того, в новом созыве он держит на контроле все межотраслевые комитеты по выработке бюджетной, экономической политики и бюджетный процесс. Александр Пожалов замечает, что теперь на опытном парламентарии Жукове фактически замыкается вся работа Госдумы с правительством по бюджетным и экономическим вопросам, межбюджетным отношениям.