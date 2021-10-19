Представители какого бизнеса избрались в новый созыв Государственной думы от регионов Сибирского федерального округа? Какие партии могут позволить себе вести в нижнюю палату «бюджетников»? «Континент Сибирь» проанализировал структуру парламентской группы СФО.

Места в Госдуме VIII созыва от регионов Сибирского федерального округа получили выходцы из разных сфер бизнеса. Их чуть больше, чем парламентариев, которые до избрания официально не имели прямого отношения к коммерции.

20 из 48 депутатов от СФО можно записать в группу «бюджетников» – в основном высокостатусных. Среди них экс-заместитель председателя правительства РФ (первый вице-спикер ГД РФ Александр Жуков), бывший спикер алтайского краевого Заксобрания (Иван Лоор), министры в прошлом (культуры Пермского края Николай Новичков и здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский). Олег Иванинский был также главным врачом. Олег Смолин – академик Российской академии образования, Виктор Соболев – генерал. Экс-командующий Воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов – генерал-полковник. Герой СССР и РФ Артур Чилингаров – первый вице-президент Русского географического общества, президент Государственной полярной академии, президент Ассоциации полярников, специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.

Избрались от СФО и партфункционеры (например, Ренат Сулейманов), и помощники депутатов (в их числе помощница члена президиума ЦК КПРФ, депутата ГД Юрия Афонина Анжелика Глазкова – супруга лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина).

В числе высокостатусных персон в Госдуме, представляющих СФО, – бывший глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол (2007-апрель 2021). Но формально его можно отнести к классу представителей энергетического комплекса, так как в Госдуму он шел с позиции заместителя генерального директора по связям с общественностью и региональными органами власти ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро».

Из энергетической сферы пришла и экс-мэр Омска Оксана Фадина. В конце 2000-х была заместителем директора по экономике и инвестициям омского филиала холдинга ЗАО «Сибирьэнерго-комфорт», а в начале 2010-х стала исполнительным директором ОАО «Омскгоргаз». С 2015-го без перерывов представляла местную власть, а в 2017-м заняла кабинет мэра Омска, который покинула в этом году, благодаря федеральным выборам.

Некоторые депутаты имели отношение к компаниям из разных секторов экономики. Например, Виктор Игнатов (ЕР, Новосибирская область) был связан не только с предприятиями агропромышленного комплекса, но и с бизнесом по управлению недвижимостью. Интересы Владимира Самокиша (избран по списку ЕР от Кемеровской и Томской областей) – в сфере управления недвижимостью и торговли.

75 % избранных по СФО депутатов ГД от «Справедливой России–Патриоты–За Правду» – выходцы из предпринимательской среды. На втором месте (69 %) - «сибирская» фракция «Единой России», которая привела в парламент людей из самых разных сфер частного сектора.

ЛДПР и «Новые люди» сформировали в ГД «бюджетную группу» от регионов СФО. Очень малочисленную, что стоит учитывать при анализе социальной структуры других партийных фракций в депутатском корпусе. Алексей Диденко (Томская область) – единственный в парламенте либерал-демократ, избранный в СФО. Он сын Николая Диденко, бывшего вице-мэра Новосибирска, начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, а ныне мэра Северска. Алексей, юрист по образованию, давно выбрал партийную карьеру: был помощником лидера ЛДПР Владимира Жириновского, а с 2011 года сам избирается в ГД.

Единственный представитель «Новых людей» от СФО (Иркутская область), стал самым молодым парламентарием этого созыва. Студенту Георгию Арапову 22 года.

От «СРПЗП» прошли в группе СФО 4 человека, от КПРФ - 9, а от ЕР - 33.

Выходцы из бизнес-структур – это люди, которые официально держали доли в частных компаниях, учредили их либо состояли в руководящих органах. Почти половина «предпринимательской фракции» депутатов ГД от СФО – это застройщики и промышленники.

В нынешней Госдуме заседают представители крупнейших предприятий российского промышленного сектора. Например, экс-вице-губернатор Красноярского края и Иркутской области, экс-врио губернатора Иркутской области, экс-спикер Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол (ЕР). Он был председателем совета директоров АО «Объединенная промышленная корпорация «Оборонпром», а также советником генерального директора государственной корпорации «Ростех». Александр Дроздов (ЕР, Красноярский край) – бывший заместитель директора АО «Русский алюминий Менеджмент».

В класс политиков-бизнесменов входит и избирающийся в Госдуму третий созыв подряд Сергей Тен (ЕР, Иркутская область). До 2011 года возглавлял ЗАО «Труд» (строительство, ремонт и содержание дорог). Основателем и собственником предприятия был его отец, бывший депутат Госдумы Юрий Тен.

Сын другого бывшего депутата ГД Антон Красноштанов (ЕР, Иркутская область) – представитель фамилии политиков-застройщиков из Иркутской области. В этом году его отец вернулся в региональное Заксобрание на округ, который не так давно освободил его наследник, нынешний парламентарий Антон Алексеевич. Ранее он сменял своего родителя на посту генерального директора в ООО «Финансово-строительной компании «ДомСтрой». Людмила Ивановна Красноштанова – учредитель (96,2 %) ООО «СПМК - 7» (специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей). Доля в компании (3,8 %) принадлежит Дмитрию Алексеевичу Красноштанову, а возглавляет ее Красноштанова Татьяна Алексеевна. Кроме того, Дмитрий (брат Антона Красноштанова) – депутат иркутской городской Думы и директор «Иркутскстроя».

Разумеется, отдельные депутаты предпочитают не афишировать свою истинную роль в функционировании того или иного бизнеса. Закон запрещает одновременно держать и мандат депутата Госдумы, и вести свое дело. Так что на парламентский период народные избранники должны кому-то доверить активы.

Зачастую кандидаты предпочитают баллотироваться с должностью в той или иной НКО. Например, Олег Матвейчев (ЕР, Томская область, Кузбасс) в списках ЦИК значится исполнительным директором Фонда реализации общественных проектов «Время». По данным Rusprofile, он возглавляет автономную некоммерческую организацию «Институт современных общественных коммуникаций». Матвейчев – известный политтехнолог, фактически элита российского политконсалтинга, яркий представитель так называемой «Уральской школы». Работал с разными партиями, в частности, в 2013 году вступил в кампанию по выборам мэра Новокузнецка от «Родины». Его давний деловой партнер и соратник, также представитель «Уральской школы» политконсалтинга, Дмитрий Гусев в этом году прошел в ГД от преобразованной «Справедливой России-Патриотов-За Правду» (Краснодарский край). Матвейчев и Гусев – основатели известной компании «Bakster Group» и авторы книги для пиарщиков и политтехнологов «Уши машут ослом». Оба победили в кремлевском конкурсе «Лидеры России. Политика».

Среди депутатов от СФО есть представители крупного фарм-бизнеса. Один из них – выдвиженец ЕР Александр Прокопьев (Алтайский край), который заседает в ГД с 2011 года. Он был директором по стратегическому развитию в компании своей матери ЗАО «Эвалар». По данным ресурса «Синапс», учредители ООО «Торговый дом «Эвалар» – Александр Прокопьев (90,9 %) и Наталья Сергеевна Прокопьева (1, 6 %). Кроме того, есть ООО «Фарминвест», учрежденная Прокопьевыми Ларисой (52%), Александром (24 %) и Натальей (24 %).

От регионов Сибирского федерального округа в новый созыв ГД пришли бывшие топ-менеджеры больших финансовых корпораций. Среди них Роман Птицын (ЕР, Республика Алтай). Он много лет работает во властных структурах Республики Алтай, а в ГД VIII созыва избрался с поста главы Майминского района. Но до того, как стать чиновником, был начальником главного офиса Горно-Алтайского отделения Сбербанка и заместителем управляющего офиса Сбербанка в Горно-Алтайске.

Мария Василькова (ЕР, Иркутская область), по данным Центризбиркома, временно неработающая. Однако семь лет до выборов (до 2021 года) она работала в ПАО «Финансовая корпорация АФК «Система», где занимала пост старшего инвестиционного директора. В этом статусе победила в конкурсе «Лидеры России-2020».

Первый секретарь иркутского обкома КПРФ, экс-губернатор Иркутской области (2015-2019 гг.) Сергей Левченко давно официально погрузился в политическую и партийную работу. Но он является выходцем из строительного бизнеса. Был генеральным директором СМУ «Стальконструкция» Иркутской области (1992−1999). Компанию возглавляет его сын Андрей, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Сергей Левченко, по данным ресурса «Синапс», числится в учредителях ООО «Ангарскстальконструкция», ООО «Сибстальмонтаж», ООО «Усольский завод металлоконструкций».

Иван Бабич (КПРФ, Красноярский край, Республика Хакасия) – весьма состоятельная и влиятельная в регионе фигура. Его фамилия стояла в списке КПРФ на территории в 2021 году над фамилией главы Республики Хакасия Валентина Коновалова. Некоторые из первых лиц субъектов РФ на этих выборах шли под номером два, но их имена следовали за именами других региональных руководителей, то есть равных им в табеле о рангах. Например, Глеб Никитин и Николай Любимов – номера 1 и 2 в списке ЕР по Нижегородской и Рязанской области. По данным Центральной избирательной комиссии, Бабич пошел в ГД с поста генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Мобильные технологии».

Материал основан на данных ресурсов Rusprofile и Синапс, а также сайтов Центральной избирательной комиссии РФ и Государственной думы РФ.