Из-за наплыва выдвинутых кандидатов в Госдуму 2021 Хакасия выглядит самой конкурентной территорией на предвыборной карте Сибирского федерального округа. «Континент Сибирь» посчитал всех желающих участвовать в парламентской кампании на одномандатных округах в СФО.

Считанные дни остаются до финального этапа избирательной кампании, когда избиркомы раздадут удостоверения всем будущим кандидатам в Госдуму РФ восьмого созыва. В ожидании окончательной регистрации участников парламентской гонки «Континент Сибирь» выявил в Сибирском федеральном округе самые востребованные территории среди желающих состязаться за мандат в нижнюю палату Федерального Собрания, в том числе тех, кто не светится под партийными флагами.

Алтайский край, Иркутская и Кемеровская области, а также Новосибирская область и Красноярский край поделены на 4 одномандатных округа каждый.

В Омской области 3 одномандатных округа. В Томской – 2. По одному одномандатному округу у Республик Тыва, Алтай и Хакасия.

Единственный избирательный округ в Хакасии, которой с 2018 года руководит коммунист Валентин Коновалов, выглядит «отрезком» с потенциально самым высоким конкурсом в СФО на депутатское место. В Госдуму нового созыва здесь выдвинулись 17 человек. Причем, почти половина из них (8 человек) заявлены самовыдвиженцами. Территория действительно будет выглядеть самой «популярной», если в схватке за мандат сойдутся больше 13 кандидатов. К моменту подготовки публикации (вечер 8 августа, то есть до официального завершения этапа регистрации), зеленый свет на участие в избирательной борьбе в Республике получили 6 человек. Например, на Новосибирском округе (№ 135, Новосибирская область), где выдвинулось 13 человек, статус зарегистрированных кандидатов был к этому времени у 11. На Братском округе (№ 96, Иркутская область) – у 12 из 13 выдвинувшихся.

В ГД восьмого созыва в Республике Хакасия выдвинулись 17 человек. От «Единой России» – депутат Госдумы с 2020 года, бывший вице-губернатор Красноярского края (2002—2008) и Иркутской области (2008—2009), экс-спикер Законодательного собрания Иркутской области (2018—2020) Сергей Сокол. КПРФ поддержала депутата Верховного Совета Республики Хакасия Валерия Старостина, ЛДПР – безработного Михаила Молчанова, «Справедливая Россия- За правду» – предпринимателя Александра Мяхар, «Коммунисты России» – депутата Верховного Совета Республики Хакасия Дениса Бразаускаса, «Новые люди» – главу администрации Бельтирского сельсовета Аскизского района РХ Валерия Ильящук, «Партия пенсионеров» – пенсионера Виталия Малеева, «Родина» Алексея Хабарова, «Зеленые» – домохозяйку Екатерину Ягупову. Самовыдвиженцами заявились: безработный Алексей Иванов, домохозяйка Наталья Кокорина, глава крестьянское-фермерского хозяйства Денис Конгаров председатель регионального отделения ДОСААФ России Республики Хакасия Михаил Куимов, специалист автономной некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы» Ксения Навроцкая, пенсионер Владимир Потерайло, директор по стратегическому развитию инжиниринговой компании «ТехноТрейн» Евгений Челтыгмашев, домохозяйка Лариса Югова.

В некоторых регионах СФО одновременно с федеральной кампанией идет борьба за мандаты в местные законодательные и представительные органы. А в Тыве запланированы досрочные выборы главы Республики, который в то же время является председателем правительства субъекта федерации. Кузбасс готовится сформировать очередной созыв Кемеровского городского Совета. Также в сентябре 2021 года намечено голосование за будущих депутатов в региональные парламенты Алтайского, Красноярского края, Омской и Томской областей.

Прямая речь:

АЛЕКСАНДР ПОЖАЛОВ, политический аналитик:

–Основной фактор, влияющий на большое количество кандидатов, – это сложность округа для административного кандидата (и соответственно, необходимость для власти распылить протестный электорат между большим числом оппонентов, чтобы административный кандидат мог выиграть даже с низким процентом), общая протестность и логистическое удобство территории для ведения кампании. В обширных округах с большим количеством труднодоступных и удалённых территорий кандидатов бывает меньше, так как там дороже и физически тяжелее вести кампанию без явной поддержки власти. Также региональная власть может рассматривать количество кандидатов в отдельном регионе как количественный фактор «легитимности выборов» для отчётности перед Кремлём.

Лидерство Хакасской территории по количеству выдвинутых в Госдуму, в том числе, «независимых» кандидатов укладывается в логику протестности региона-округа и стремления распылить протестный электорат. Тем более, что в ГД административным кандидатом там идёт «варяг». Даже для местных единороссов он не имел на момент выдвижения особой узнаваемости на территории.

АЛЕКСАНДР ПАРФЕНОВ, политтехнолог:

– На мой взгляд, количество претендентов на мандат зависит от значения территории и степени влияния депутата на неё. Например, в Хакасии – всего один округ, и влияние единственного депутата-одномандатника значительно выше, чем в четырёхмандатных Новосибирской области или Красноярском крае. Кроме того, Хакасия слита в региональные группы практически у всех партий. Иными словами, у единственного депутата от Республики (Хакасия или Тыва, например) гораздо больше влияния на своей территории, чем у любого депутата ГД, избранного в более крупных регионах, хотя формально у них одинаковый статус.