Какие направления бизнеса лучше представлены в Законодательном собрании Новосибирской области

Какие направления бизнеса лучше всего представлены в Законодательном собрании Новосибирской области? В какой партийной фракции выше процентное соотношение предпринимателей? «Континент Сибирь» проанализировал структуру нового созыва депутатского корпуса.

Бизнес-фракция

Большинство депутатов седьмого созыва Заксобрания Новосибирской области представляют интересы бизнес-структур: они либо являются владельцами бизнеса, либо состоят в руководящих органах компаний. Это 42 человека, или 55% держателей мандатов. 34 парламентария под эту категорию не подходят. Некоторые из них действительно работают в бюджетной сфере или в некоммерческих организациях, являются партийными функционерами или устроены в Заксобрание на профессиональной основе. Среди парламентариев есть пенсионеры, студенты и так далее. Разумеется, отдельные депутаты предпочитают официально не афишировать свою истинную роль в функционировании того или иного бизнеса. В этом материале «Континент Сибирь» не затрагивает вопрос об активах, оформленных на родственников или деловых партнеров.

Законодательное собрание Новосибирской области на сегодня состоит из 76 депутатов. До следующей сессии числится 75: одного из лидеров списка «Единой России», экс-депутата Госдумы Александра Карелина региональные парламентарии уже делегировали в Совет Федерации. «Континент Сибирь» сообщал, что его мандат возьмет единоросс, директор компании ООО «СК «Армада»» Павел Кива – он определенно пополнит фракцию ЕР и группу бизнесменов.

При анализе бизнес-направлений, которые представляют депутаты, традиционно наибольший процент приходится на застройщиков. В нынешнем созыве «предпринимательскую фракцию» составляют 33% парламентариев из строительного сегмента. Шесть из них вошли в комитет по строительству, остальные 8 рассредоточились по другим группам.

Отдельно в графиках учитываются депутаты, чей бизнес связан с управлением и сделками с недвижимостью. Также «Континент Сибирь» выделил представителей компаний, которые специализируются на дорожных работах.



Голая статистика

Если подходить к анализу исключительно с точки зрения голой статистики, самый высокий процент предпринимателей – в группе независимых депутатов – трое из четверых, или 75%. Среди тех, кто не вступил ни в одну из фракций, бюджетную сферу представляет только самовыдвиженец, ректор НГУ Михаил Федорук (он шел на выборы при поддержке губернатора, секретаря регионального отделения ЕР Андрея Травникова).

Нет самостоятельной фракции у «Родины», которая провела в Заксобрание двоих представителей. Один из них Вячеслав Илюхин – лидер местного отделения партии, генеральный директор «Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области» (учредитель этого акционерного общества – департамент имущественных и земельных отношений регионального правительства). Также, по данным ресурса Rusprofile, депутат числится в учредителях ООО Специализированный Застройщик «Гринагрострой». От «Родины» прошел в ЗС Константин Антонов – руководитель общественно-политического интернет-издания и глава новосибирского филиала прокремлевской исследовательской структуры «Фонд развития гражданского общества».

Несколько собеседников корреспондента «Континента Сибирь», в том числе, из руководства «Единой России», во время предвыборной гонки уверяли, что во фракцию ЕР после победы должен вступить самовыдвиженец Илья Поляков. Но до настоящего момента председатель совета директоров ГК «Стрижи» не примкнул ни к одной из депутатских групп в региональном парламенте. Он подтвердил в беседе с редакцией, что ему поступало соответствующее предложение от ЕР. Он предпочел отказаться. По его словам, возможно, независимость несколько осложнит работу в депутатском корпусе, но не критично. «Избиратели Заельцовки хотели видеть в депутатах тех, кто будет ставить интересы людей выше партийных. Поэтому я шёл на выборы самовыдвиженцем и после победы примыкать к партиям не собирался. Работа во фракциях даёт некоторые преимущества, но независимая позиция позволяет сконцентрироваться на проблемах жителей округа, района. В любом случае, Заксобрание – это коллегиальный орган, стремящийся к консолидированной позиции: решаются все вопросы, если они отражают интересы населения», – отметил в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» заместитель председателя комитета Заксобрания по строительству Илья Поляков.

Во фракции ЛДПР официально нет ни одного депутата, который напрямую бы выражал интересы того или иного бизнеса. Формально все шесть парламентариев – партийные функционеры, устроены в ЗС на профессиональной основе, бывшие помощники парламентариев либо работники бюджетной сферы.

В остальном рейтинг фракций по доле представленных в них предпринимателей и выходцев из коммерческой среды выглядит следующим образом: после «группы независимых» идут «Новые люди», в которой бизнес-сферу представляют два из трех депутатов – 66 %. На третьем месте ЕР – 28 из 46 парламентариев фракции из предпринимательской среды, то есть 60 %. Далее КПРФ: 7 из 13 – выходцы из коммерческого сектора – 53 %. Затем «Партия Пенсионеров» – 50 % (одна пенсионерка и один застройщик).



Не до культуры

Диаграммы, которые отражают состав комитетов, пока не учитывают присутствие Павла Кива в ЗС. Однако источники «Континента Сибирь» в руководстве регионального парламента отмечают, что скорее всего он станет членом депутатской группы по госполитике и Законодательству. Тогда доля бизнесменов в этом объединении станет выше: сейчас предприниматели составляют одну треть комитета.

Больше всего представителей коммерческого направления в бюджетном комитете – 91% от состава. Меньше всего – в комитете по культуре – 18 %. Формально в объединении, которое занимается вопросами образования, спорта, молодежной политики, всего два депутата из частного сектора, причем оба от КПРФ. Один из них Виталий Быков –директор по безопасности ООО «Региональная строительная компания». Генеральный директор и учредитель этой организации – владелец и руководитель нескольких фирм, связанных со строительством, торговлей недвижимостью и производством подъемного оборудования Владимир Литвинов. Он также является президентом региональной общественной организации «Гражданская позиция», среди учредителей которой значится тот же депутат-коммунист Быков.

Заместителем председателя комитета по культуре ЗС стал член фракции КПРФ Яков Новоселов – ассистент кафедры патофизиологии Новосибирской государственной медицинской академии, главный врач Сибирского федерального центра оздоровительного питания. СФЦОП специализируется на технических испытаниях и сертификации. По данным ресурса «Синапс», заказчиком всех 100 % выигранных этим центром питания тендеров выступал департамент образования мэрии Новосибирска. Всего между ними заключено 10 договоров на проведение комплексных лабораторных исследований по идентификации продуктов питания на сумму 2 760 731 рублей. Последний контракт юридические лица подписали 10 января 2020 года на сумму 123 500 рублей.

В этом созыве, как и в предыдущих трех, комитет по культуре возглавляет депутат от Кировского района Вениамин Пак – председатель совета директоров новосибирского фонда поддержки социальных инициатив «Общее дело», президент областной федерации каратэ, учредитель Всероссийской федерации каратэ, спортивных клубов «Успех» и «Хапкидо». В попечительском совете и руководящих органах этих общественных организаций состоят несколько депутатов городского совета и Заксобрания от Кировского района Новосибирска, в том числе, спикер горсовета Дмитрий Асанцев.

Поименно

Депутаты из строительного бизнеса

«Единая Россия»

Иван Мороз – директор по внешним связям ООО «СтандартСтройКомплекс». Организацию возглавляет Сергей Боярский, бывший заместитель председателя правительства Новосибирской области, курировавший строительный сектор. По данным ресурса «Синапс», ему же принадлежит 50% компании.

– директор по внешним связям ООО «СтандартСтройКомплекс». Организацию возглавляет Сергей Боярский, бывший заместитель председателя правительства Новосибирской области, курировавший строительный сектор. По данным ресурса «Синапс», ему же принадлежит 50% компании. Валентин Сичкарев , заместитель председателя бюджетного комитета – директор и учредитель микропредприятия (3 сотрудника) ООО «Восток-Запад».

, заместитель председателя бюджетного комитета – директор и учредитель микропредприятия (3 сотрудника) ООО «Восток-Запад». Валерий Червов – учредитель 17 организаций, среди них ООО Строительная фирма «Сибирь».

– учредитель 17 организаций, среди них ООО Строительная фирма «Сибирь». Майис Мамедов , председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике – генеральный директор ООО «Первый Строительный Фонд».

, председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике – генеральный директор ООО «Первый Строительный Фонд». Николай Мочалин – генеральный директор и учредитель ООО «ЗЖБИ-4.

– генеральный директор и учредитель ООО «ЗЖБИ-4. Евгений Покровский , заместитель председателя комитета по строительству – генеральный директор группы компаний «КПД-Газстрой».

, заместитель председателя комитета по строительству – генеральный директор группы компаний «КПД-Газстрой». Иван Сидоренко – генеральный директор ООО «Энергомонтаж».

КПРФ

Виталий Быков – директор по безопасности ООО «Региональная строительная компания».

– директор по безопасности ООО «Региональная строительная компания». Никита Галитаров – директор и учредитель ООО «СК Центр», генеральный директор ООО «Специализированный Застройщик «Грандпарк»», сын Дмитрия Галитарова (владельца ООО «СК-Инвест»).

– директор и учредитель ООО «СК Центр», генеральный директор ООО «Специализированный Застройщик «Грандпарк»», сын Дмитрия Галитарова (владельца ООО «СК-Инвест»). Ашот Рафаэлян – директор ООО «Гамма», учредитель компаний «Гаммастрой», АО «Оргстрой».

«Справедливая Россия»

Александр Аксененко – заместитель директора по развитию ООО Строительная компания «ВИРА-Строй».

«Партия Пенсионеров»

Александр Аверкин – генеральный директор и учредитель «Прогрессстройгрупп».

Независимые

Вячеслав Илюхин , лидер новосибирской «Родины»– генеральный директор «Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области», учредитель ООО специализированный застройщик «Гринагрострой».

, лидер новосибирской «Родины»– генеральный директор «Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области», учредитель ООО специализированный застройщик «Гринагрострой». Илья Поляков, заместитель председателя комитета по строительству – председатель совета директоров группы компаний «Стрижи» Илья Поляков, генеральный директор ООО специализированный застройщик «Строительная компания «Стрижи». Также Илья Поляков – учредитель компаний, которые специализируются на аренде и управлении недвижимостью — ООО «Универсальный Рынок 1», ООО «Универсальный Рынок 2», ООО «Универсальный Рынок 3».

Депутаты, представляющие агропромышленные предприятия

«Единая Россия»

Сергей Гайдук – генеральный директор АО «Озёрское».

– генеральный директор АО «Озёрское». Юрий Кошкин – директор ООО «НКН», д иректор и учредитель ООО «Каинский Урожай», учредитель ООО «Агросоюз».

– директор ООО «НКН», иректор и учредитель ООО «Каинский Урожай», учредитель ООО «Агросоюз». Александр Морозов , председатель комитета по строительству – председатель совета директоров ЗАО «Коченевская птицефабрика».

, председатель комитета по строительству – председатель совета директоров ЗАО «Коченевская птицефабрика». Олег Подойм а, председатель комитета по госполитике – генеральный директор ЗАО «Птицефабрика «Октябрьская», учредитель ООО «Агроком» (директор — Ирина Подойма).

а, председатель комитета по госполитике – генеральный директор ЗАО «Птицефабрика «Октябрьская», учредитель ООО «Агроком» (директор — Ирина Подойма). Глеб Поповцев – директор АО «Сельскохозяйственное предприятие «Ярковское»»

– директор АО «Сельскохозяйственное предприятие «Ярковское»» Денис Субботин, заместитель председателя аграрного комитета – заместитель директора ООО «Бийский сахар». Компанию возглавляет Роман Игнатов – так зовут брата депутата Госдумы РФ, главы межрегионального координационного совета «Единой России» по СФО Виктора Игнатова. Также Денис Субботин – учредитель АО «Азия-Агро». По данным ресурса «Синапс», у Субботина доля 9 %, второй учредитель – полный тезка Виктора Игнатова.

Депутаты, представляющие компании, которые специализируются на дорожном строительстве

«Единая Россия»

Федор Николаев , председатель комитета по бюджету – исполнительный директор АО «МариинскАвтодор». Учредителями этой компании являются АО «Енисейавтодор» (в стадии банкротства) и АО «Новосибирскавтодор».

, председатель комитета по бюджету – исполнительный директор АО «МариинскАвтодор». Учредителями этой компании являются АО «Енисейавтодор» (в стадии банкротства) и АО «Новосибирскавтодор». Александр Барсуков – учредитель и генеральный директор ООО «Новосибирскагропромдорстрой».

Депутаты, представляющие промышленный сектор

«Единая Россия»

Ирина Диденко , заместитель председателя бюджетного комитета на профессиональной основе – директор и учредитель ООО «Гофромастер»

, заместитель председателя бюджетного комитета на профессиональной основе – директор и учредитель ООО «Гофромастер» Виктор Кушнир, заместитель председателя аграрного комитета – генеральный директор АО «Сибиар», учредитель и генеральный директор ООО «Сибиар-Спецтехника».

Депутаты, связанные с арендным бизнесом, управлением и сделками с недвижимостью

«Единая Россия»

Павел Кива – директор ООО «СК «АРМАДА».

– директор ООО «СК «АРМАДА». Сергей Конько – учредитель и руководитель ООО «Компания Соболь» и ООО «2П Н».

– учредитель и руководитель ООО «Компания Соболь» и ООО «2П Н». Александр Шпикельман – директор ООО «Байт», а также учредитель ресторана «Блиндаж», директор, один из учредителей ООО «БАЙТ-ТРАНЗИТ-КОНТИНЕНТ», которое специализируется на транспортировке грузов.

КПРФ

Сергей Кальченко – директор ООО «Орион»

Депутаты, связанные с компаниями, специализирующимися на консалтинге, оказывающими юридические, финансовые услуги, также услуги по сертификации

«Единая Россия»

Александр Кулинич – председатель правления ассоциации содействия деятельности органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров) и экспертных организаций «Центр сертификации, испытаний и экспертиз».

КПРФ

Николай Машкарин – директор ООО «Ганзасоюз», генеральный директор ООО «Аксиома Капитал», генеральный директор ООО «Игрек-Бренд». Кроме того, директор ООО «ФИС», учредитель ООО «Управляющая Компания Фуд-Мастер».

– директор ООО «Ганзасоюз», генеральный директор ООО «Аксиома Капитал», генеральный директор ООО «Игрек-Бренд». Кроме того, директор ООО «ФИС», учредитель ООО «Управляющая Компания Фуд-Мастер». Яков Новоселов, заместитель председателя комитета по культуре – главный врач, директор и учредитель «Сибирского федерального центра оздоровительного питания».

«Новые люди»

Роман Мурзин – один из учредителей ООО Инвестиционная платформа «Сибирская», один из учредителей регионального отделения ликвидированной в этом году партии «Великое Отечество».

Депутаты связанные с медиабизнесом, телекоммуникациями, IT

КПРФ

Дмитрий Макаров. Бизнес индивидуального предпринимателя Дмитрия Макарова, согласно данным ресурса Rusprofile, связан с услугами связи по передаче данных, доступа к интернету, деятельностью в области телевизионного вещания

Независимые

Константин Антонов – руководитель интернет-издания Сибкрай.ru.

Депутаты, связанные с торговым бизнесом

«Единая Россия»

Василий Иваков – председатель совета «Краснозерское райпо».

– председатель совета «Краснозерское райпо». Дмитрий Козловский , заместитель председателя комитета по строительству – учредитель и генеральный директор ООО «Торгово-Промышленная Компания «Бухгалтер», а также учредитель и руководитель ООО «Импульс».

, заместитель председателя комитета по строительству – учредитель и генеральный директор ООО «Торгово-Промышленная Компания «Бухгалтер», а также учредитель и руководитель ООО «Импульс». Дмитрий Франчук – директор по развитию ООО «МЕДТОРГ»

«Новые люди»

Сергей Левшенков – учредитель ООО «Светлый Город», директор ООО «Лайт Сити Групп».

Депутаты из бизнеса, связанного с транспортом и перевозками

«Единая Россия»

Анатолий Жуков – генеральный директор ОАО «Коченевский агроснаб»

– генеральный директор ОАО «Коченевский агроснаб» Валерий Ильенко , вице-спикер Заксобрания – директор МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 5»

, вице-спикер Заксобрания – директор МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 5» Александр Козлов – советник начальника дирекции ОАО «Российские железные дороги» подразделения Западно-Сибирской дирекции.

Медицинские услуги

«Единая Россия»

Игорь Гришунин, председатель комитета по соцполитике – советник президента по развитию проектов ООО «МедИнвестГрупп». Эта московская компания является учредителем 47 организаций по всей стране, в том числе, зарегистрированных в Новосибирской области ООО «Медтехнолоджи ЦНМТ» и ООО «Сибирский Центр Ядерной Медицины».

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