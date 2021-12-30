Каковы итоги первого года работы новых депутатов Госдумы от Новосибирской области?

По итогам сентябрьских выборов 2021 года состав нижней платы Федерального Собрания обновился на 48,5%. Сразу четыре депутата от четырёх разных политических сил представляют Новосибирскую область в Государственной Думе впервые. Об их первых впечатлениях от работы в федеральном парламенте, итогах первой сессии VIII созыва Госдумы и 2021 года в целом, отношении к наиболее обсуждаемым законопроектам, а также важных для региона проектах, которые народные избранники планируют продвигать на федеральном уровне – в материале «Континента Сибирь».

Ренат Сулейманов

Председатель подкомитета по малым формам хозяйствования на селе в аграрном комитете Государственной Думы РФ Ренат Сулейманов прошёл в федеральный парламент по партийным спискам КПРФ от региональной группы Новосибирская область-Кузбасс.

Он рассказал «Континенту Сибирь», что в Госдуме столкнулся примерно с такой же законодательной работой, опыт каковой уже имел в горсовете Новосибирска и Заксобрании Новосибирской области. «Конечно, здесь поток законопроектов гораздо более плотный, интенсивность работы выше, но по сути больших различий между законодательной работой в Заксобрании региона и Госдуме я не увидел», – отметил депутат-коммунист.

По мнению Рената Сулейманова власть на федеральном уровне недостаточно заботится об интересах отдельных субъектов федерации: «Если говорить о том, что меня удивляет в Госдуме – это недостаточный учёт интересов регионов. Такое впечатление, что федеральные органы власти в значительной мере оторваны от тех реальных проблем, которыми живут сегодня различные территории, регионы и люди вне Садового кольца».

В качестве примера такого наблюдения депутат привёл решение о передаче профицитных средств бюджета в Фонд национального благосостояния (ФНБ): «При обсуждении того же бюджета колоссальные объёмы дополнительных доходов в 7 триллионов рублей вместо того, чтобы направляться на решение совершенно конкретных проблем регионов, складываются в кубышку Фонда национального благосостояния, которая уже скоро будет равна годовому объёму федерального бюджета. Это меня, как человека, хорошо представляющего себе проблемы Новосибирской области, огорчает. У нас всего 16,8% федерального бюджета идёт на поддержку регионов – это один из самых низких показателей среди всех федеративных государств мира».

Среди наиболее важных законопроектов первой сессии нового созыва Госдумы депутат от КПРФ выделил бюджет России на 2022 год, законопроект «О публичной власти», законопроект «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также совместное предложение КПРФ и СРПЗП об отмене повышения пенсионного возраста.

Законопроект «О публичной власти», по мысли народного избранника, «демонстрирует определённые тенденции в государственном строительстве, в дальнейшем укреплении роли власти федерального центра и унификации всех субъектов федерации по одним и тем же достаточно жёстким лекалам». В активе парламентария четыре поправки к закону «О публичной власти», которые были в той или иной степени учтены в окончательной версии этого акта.

Ренат Сулейманов оценил как «серьёзную победу общества» то обстоятельство, что два предложения законопроекта о QR-кодах – внесение изменений в воздушный кодекс и устав железных дорог, по итогам которых QR-код должен был стать обязательным для приобретения билетов, на сегодня сняты с рассмотрения.

По словам депутата, несмотря на то, что законопроект об отмене повышения пенсионного возраста, предложенный совместно КПРФ и СРПЗП принят не был, важным обстоятельством стало уже само «серьёзное и подробное обсуждение итогов пенсионной реформы в нижней палате парламента».

Поправкам к закону «О полиции» Ренат Сулейманов также дал негативную оценку: «На мой взгляд, это усиление репрессивной функции государства и ничего хорошего в этом нет. К сожалению, у нас предостаточно негативных фактов превышения полномочий в работе правоохранительной системы. По моему мнению здесь государство должно быть на стороне гражданина, нежели на стороне правоохранительной системы, которая может выйти за рамки своих полномочий».

В составе аграрного комитета собеседник «Континента Сибирь» за время первой сессии VIII созыва Госдумы внёс поправки в законопроекты о крестьянском фермерском хозяйстве, рыболовстве, ветеринарии и обращении лекарственных средств.

Перечисляя важные для Новосибирской области инициативы, за которые намерен побороться в столице, Ренат Сулейманов назвал продолжение строительства метро в Новосибирске, а также сохранение завода «Тяжстанкогидропресс».

Максим Гулин

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по просвещению Максим Гулин курирует в партии «Новые люди» куст регионов, в который входит Новосибирская область. Он рассказал «Континенту Сибирь», что раньше ему, как и многим сторонним наблюдателям, казалось, «что Госдума – это только жаркие выступления с трибуны, острые споры и новые запреты».

Однако за время работы в федеральном парламенте народный избранник изменил своё мнение. «Это только та часть работы, которая попадает в новости. На самом же деле фракции много работают сообща, в том числе в составе комитетов. Посещают регионы в рамках региональных недель. Встречаются с членами правительства, принимают обращения. Это каждодневная и планомерная работа», – отметил он.

За время первой сессии VIII созыва Госдумы Максим Гулин успел поработать над законопроектом «О первом рабочем месте», основной смысл которого состоит в том, чтобы временно освобождать от выплат в ФСС работодателей, которые принимают в компании молодых дипломированных специалистов без опыта работы. В ближайшее время «Новые люди» собираются внести этот законопроект на рассмотрение Госдумы.

Среди важнейших законопроектов нового политического сезона 2021 года представитель «Новых людей» выделил проект федерального бюджета на 2022 год, в котором новая парламентская партия смогла добиться принятия ряда поправок. «Это расширение грантовой поддержки молодых предпринимателей, поддержки бизнес-просвещения. Кроме того, теперь регионы получат дополнительные деньги на ликвидацию стихийных свалок», – перечислил эти поправки Максим Гулин.

Народный избранник также выразил уверенность, что выступления представителей «Новых людей» поспособствовали тому, что Госдума отложила рассмотрение вопроса об обязательном предъявлении QR-кодов на транспорте. «Если не подойти к этому решению разумно, оно больно ударит по экономике, снизит пассажирскую мобильность. Люди просто не смогут добраться до работы. Мы продолжим обсуждать этот вопрос с коллегами и отстаивать позицию здравого смысла», – выразил депутат отношение фракции к одиозному законопроекту.

Законопроект «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» также удостоился негативной оценки со стороны депутата. «Мы считаем, что законопроект о QR-кодах нельзя поддерживать, потому что он разделяет людей. Возникают несколько вопросов. Кто будет отвечать за эффективность QR-кодов, если что-то в системе не сработает? Кто получит право проверять пропуска? Как защитят персональные данные? Если привитые люди тоже могут быть заразны, то как вакцинация поможет в борьбе с коронавирусом? Пока нет аргументированных ответов на эти вопросы, поддерживать закон было бы неправильно», – заявил Максим Гулин.

По его словам, позиция партии «Новые люди» в этом вопросе неизменна: «Мы за добровольность вакцинации. Кроме того, государство должно взять на себя ответственность за последствия вакцин применения вакцин».

Принятие поправок к закону «О полиции» депутат также не поддержал. «Мы выступили против расширения полномочий полиции. Влияние силовиков в нашей стране и без этого достаточно велико. Изменения (в законе – «КС») позволят правоохранителям проникать в квартиры и дома, вскрывать машины, оцеплять территории и массовые мероприятия, а также более свободно пользоваться огнестрельным оружием. Но люди не чувствуют себя защищёнными не из-за недостатка полномочий у полицейского, а из-за отсутствия доверия к этим представителям власти» – отметил Максим Гулин.

Парламентарий от «Новых людей» сделал акцент и на одной важной партийной инициативе первой сессии VIII созыва Госдумы: «Если говорить о законопроектах нашей фракции, очень важна инициатива по смягчению законодательства об иноагентах. Сегодня это острейшая тема, и понятно, что закон нужно менять, смягчать. Из страны уезжают ученые, журналисты и правозащитники. Но этот закон не должен быть инструментом для преследования инакомыслящих».

В заключение Максим Гулин рассказал, что в плане продвижения на федеральном уровне важных для Новосибирской области инициатив он активно взаимодействует со своими однопартийцами из Заксобрания Новосибирской области, которые «хорошо погружены в местную повестку».

Александр Аксёненко

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксёненко представляет в парламенте партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» и одномандатный округ № 137 Новосибирской области.

Основываясь на личном опыте, депутат отметил, что первая сессия VIII созыва стала достаточным сроком «не только для впечатлений, но и для того, чтобы активно включиться в работу».

По словам парламентария, за минувшие три месяца он сумел обозначить для представителей правительства сразу несколько вопросов, актуальных для Новосибирской области: высокий процент изношенности коммуникаций и недостаточность финансирования сетей теплоснабжения, формирование тарифной сетки в общественном транспорте, проблему обеспеченности жильем детей-сирот, вопросы поддержки аграриев, развития детского спорта и оплаты труда детских тренеров.

«Я задал вопрос Татьяне Алексеевне Голиковой о нагрузке на бюджеты от законопроекта о QR-кодах, и кто будет возмещать убытки бизнеса. Когда подобные вопросы из регионального пространства выносятся на общефедеральное обсуждение, то они уже обретают другое звучание. И чем чаще депутаты держать тот или иной вопрос в повестке, то больше шансов на их решение. Считаю, это одной из составных частей работы депутата», – добавил Александр Аксёненко.

По словам депутата, если ему не удаётся задать вопрос устно, то по мотивам встречи с федеральными министрами он направляет его в профильные министерства в формате письменного обращения или запроса. «Не могу сказать, что каждый раз получаю конструктивные ответы. Но, как известно, вода камень точит», – сообщил парламентарий.

Народный избранник также рассказал, что на встрече с министром финансов РФ Антоном Силуановым обсудил вопрос финансирования территорий опережающего развития, расположенных в регионе: «В Новосибирской области таких территорий две. Одна из них находится на моем округе, в р.п. Линево. Проект отличный, но, к сожалению, уже который год, не получающий средств из федерального бюджета для инфраструктурного развития, как это было обещано первоначально».

Александр Аксёненко подчеркнул, что старается вести активную работу в регионе, во взаимодействии с главами районов и с депутатами Заксобрания Новосибирской области. «Уже есть ряд, так скажем, условных наказов, реализацией и продвижением которых мне предстоит заняться. Поэтому это только начало, в следующем году работы станет еще больше», – подытожил он тему лоббирования региональных проектов.

Собеседник «Континента Сибирь» отметил, что несмотря на достаточно плотный объем рассматриваемых законопроектов, он старается подробно вникнуть в каждый из них, прежде чем принять решение о том, как голосовать по тому или иному законопроекту: «Каждый раз держу в голове, что мой голос – это более 63 тысяч человек с моего округа, которые доверили мне представлять их интересы на федеральном уровне и проголосовали за меня в сентябре на выборах».

Резонансных законопроектов депутат от СРПЗП выделил два – «О публичной власти» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Первый из них депутат не поддержал, так как «на каждом этапе чтения через этот законопроект пытались провести какие-то сомнительные позиции». В качестве примера таких позиций Александр Аксёненко привёл отмену голосования по партийным спискам на выборах в Законодательные собрания субъектов федерации. «По факту это проекция окончательной монополизации региональных парламентов в руках одной партии», – выразил он своё мнение.

Новосибирский депутат и вся фракция СРПЗП также проголосовали против законопроекта «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». «Я свою позицию высказывал у себя в соцсетях сразу же, как появилась информация о внесении законопроектов в Госдуму. Эту же позицию я высказал во время своего голосования», – напомнил депутат.

Собеседник «Континента Сибирь» отметил, что в законотворческой работе делает акцент на сферах строительства и ЖКХ, так как является заместителем председателя профильного комитета. Например, он выступил соавтором принятого в середине декабря закона, направленного на решение проблемы обманутых дольщиков и в этой работе применил удачные наработки властей Новосибирской области. Ещё двенадцать законопроектов, разрабатываемых с его участием, будут рассмотрены уже в начале 2022 года.

Олег Иванинский

Член комитета Государственной Думы по охране здоровья Олег Иванинский представляет в парламенте одномандатный округ № 135 Новосибирской области и партию «Единая Россия». В нижней палате Федерального Собрания он возглавил два экспертных совета – по паллиативной помощи и по боли, а также рабочую группу по организации медицинской помощи в отдалённых районах Дальнего Востока и Арктики.

Олег Иванинский отметил «Континенту Сибирь», что считает наиболее важной инициативой на ближнесрочную перспективу строительство нового областного онкологического диспансера. «У нас с коллегами уже есть понимание того, как он должен выглядеть, где располагаться и какое иметь оборудование», – сообщил депутат.

По его словам сессия была короткой, но очень интенсивной. Он констатировал, что госдума не имеет каникул и перерывов, часть законопроектов готовилась даже летом, поэтому депутатам досталось много работы от коллег предыдущего, VII созыва.

«Что меня неприятно поразило, так это то, что некоторые политические партии часть ресурсов, которые можно было бы использовать для обсуждения и решения конкретных проблем, используют для собственной популяризации. Конечно, любой политик пытается привлечь к себе внимание. Но лучше, когда это делается за счёт конкретных дел, а не хайпа. Такая позиция вызывает разочарование», – добавил парламентарий ещё один штрих к палитре своих впечатлений.

По большей части собеседник «Континента Сибирь» остался недоволен позицией ряда оппонентов по политическому процессу в отношении законопроекта «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Олег Иванинский напомнил, что как врач с большим опытом медицинской и административной работы вошёл в состав комитета по охране здоровья, несколько раз выступал экспертом на федеральных площадках. «Мы обсуждали тему вакцинации и с Татьяной Голиковой, с министром здравоохранения Михаилом Мурашко и с другими профессионалами из нашего комитета Госдумы. У нас в коллективе, например, основатель онко-гематологического центра имени Димы Рогачёва академик Александр Разумов – иммунолог с мировым именем», – рассказал депутат о процессе работы над законодательным актом.

Он отметил, что ему кажется не очень профессиональным, а может быть даже нечестным в отношении избирателей, когда некоторые депутаты, не имеющие вообще никакого медицинского образования, начинают спорить с человеком, при котором молчат даже профессионалы в области медицины. «Перебаламутили всю страну с этими двумя загадочными буквами – «QR-код». Хотя закононопроекта называется «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и там термин «QR-код» не употребляется, там говорится про сертификат о вакцинации», – развил свою мысль Олег Иванинский.

Собеседник издания отметил, что самый главный документ, который Госдума приняла на первой сессии VIII созыва, это бюджет России. По мнению новосибирского депутата, в бюджете была достаточно оперативно реализована, в том числе, народная программа «Единой России», принятая по итогам выборов, включающая в себя важные инициативы в сфере здравоохранения, молодёжной политики, а также поддержки многодетных семей.

«Конечно, ни один политик или государственный деятель любого уровня власти не бывает удовлетворён бюджетом на сто процентов. Я работал и чиновником, и депутатом Заксобрания в разные времена. И всегда денег мало. Хочется построить и новые спорткомплексы, и школы, и дороги. Но если сравнить текущий и прошлый годы с ближайшими допандемийными годами – таких средств на социальную поддержку государство не тратило никогда», – выразил уверенность Олег Иванинский.

В качестве примера парламентарий привёл близкую ему сферу здравоохранения. «Вот некоторые сегодня говорят, что «всё разрушено, всё уничтожено», а я привожу простые примеры из своей недавней работы главным врачом новосибирского областного онкологического диспансера. Если в 2018 году бюджет нам позволял купить химиотерапевтических препаратов на 180 миллионов рублей на всю Новосибирскую область, то за 2020 год мы потратили только на химиотерапию 4 миллиарда рублей. И это на фоне ковидных трат, которые просто сумасшедшие – в миллиарды рублей», – рассказал депутат партии большинства.

В вопросе с поправками к закону «О полиции» Олег Иванинский занял позицию, противоположную мнениям, высказанным депутатами от «Новых людей» и КПРФ. «Закон о полиции касается каждого из нас. Мы должны усилить роль полиции. Полицию в некоторых кругах стало модно ругать, но когда у нас какая-то беда, мы бежим к правоохранителям. Поэтому, мы должны дать им больше полномочий. Но контроля это, конечно, исключать не должно», – сказал он. В отношении использования средств ФНБ депутат также отметил, что это «не бесконечный мешок».

Парламентарий-единоросс также подробно обозначил свою и фракционную позицию в отношении закона «О публичной власти»: «Закон «О публичной власти» тоже был нужен. Идёт развитие страны, развивается её политическая система. Если ранее депутаты входили в состав парламента только по партийным спискам, потом мы видели его со смешанной системой комплектования, то сегодня регионам дана возможность самим выбирать, хотят они оставить смешанную или сделать открытую систему».

По словам Олега Иванинского он достаточно спокойно относится к тому, что меняются законы, так как экономика и другие условия нашей жизни регулярно меняются. «Тот же ковид изменил вообще всю палитру жизни. И задача Госдумы и региональных Законодательных собраний подстраиваться под эти изменения, отвечать на вызовы, которые сегодня ставит жизнь», – напомнил депутат.