Опыт компании. Чистый уголь – зеленый Кузбасс

Как добиться последовательного снижения воздействия хозяйственной деятельности добывающей компании на окружающую среду и сохранить природу региона? О своем накопленном опыте в этом вопросе и итогах работы за 2021 год «Континенту Сибирь» рассказали в компании «Кузбассразрезуголь».

Взрывные технологии: работа без пыли и шума

В 2021 году на Кедровском угольном разрезе компании «Кузбассразрезуголь» провели эталонный взрыв. «Юбилейный» 5-миллиардный, с начала ведения ООО «Кузбассразрезуголь-Взрывпром» взрывных работ, куб породы взорвали практически «без шума и пыли». Всего несколько секунд, чтобы горный массив превратился в готовую к выемке горную массу.

«Этот взрыв – то, на что сегодня мы ориентируемся при ведении работ на разрезах угольной компании, – подчеркнул генеральный директор ООО «Кузбассразрезуголь-Взрывпром» Евгений Борисенко. – Современные взрывчатые вещества, инновационные технологии конструкций скважинных зарядов и систем инициирования и другие разработки позволяют уменьшить количество используемого взрывчатого вещества и существенно снизить воздействие массовых взрывов на окружающую среду, при этом сохраняя необходимые объемы и качество взорванной горной массы».

Отказ от морально устаревших тротилосодержащих взрывчатых веществ в пользу эмульсионных, по словам Евгения Борисенко, произошел ещё в начале 2000-х годов. Далее последовали программы экспериментальных взрывов для апробирования различных новых взрывных технологий, постепенный переход на использование взрывчатых веществ собственного производства – сначала по лицензии, а сегодня уже по собственным разработкам.

В 2013 году УК «Кузбассразрезуголь» и ООО «КРУ-Взрывпром» вошли в состав рабочей группы по совершенствованию буровзрывных работ, созданной по инициативе Сибирского управления Ростехнадзора. Теперь вместе с научными организациями, такими как ВостНИИ, угольщики занимаются разработкой новых методов и технологий ведения взрывных работ, эффективных для угольной отрасли и безопасных для экологии и людей.

Пятимиллиардный кубометр, например, взорвали показательно бесшумно и с минимальным выбросом вредных газов, благодаря использованию отечественных систем инициирования, минимизирующих сейсмическое воздействие, и эмульсионного взрывчатого вещества РПГМ-100 собственной разработки и производства.

Такие взрывы компания проводит сегодня на производственных площадках, расположенных неподалеку от населенных пунктов – на Кедровском, Бачатском, Краснобродском, Моховском разрезах.

Защитные зоны – безопасность населения

Все предприятия угольной компании, расположенные рядом с жилыми районами, на сегодня имеют обязательные санитарные защитные зоны. В текущем году на разрезах группы компаний решением Центрального аппарата Роспотребнадзора установлены четыре санитарно-защитные зоны (СЗЗ). Также дополнительные СЗЗ были определены Главным санитарным врачом Кузбасса для трех складских площадок предприятия.

Границы защитных зон в обязательном порядке подтверждают замерами. Например, на границе, установленной СЗЗ Краснобродского поля (филиал «Краснобродский угольный разрез») концентрация в атмосферном воздухе одного из самых «массовых» загрязняющих веществ при открытой угледобыче – диоксида азота – по замерам независимой лаборатории «Сибирь-Эксперт» составляет 0,005 мг/м3 при предельно допустимых 0,2 мг/м3.

«Мы регулярно проводим мониторинг состояния компонентов окружающей среды, исследуется состояние атмосферного воздуха, почвы и других сред. Мы предоставили пакет документов с результатами этих исследований для установления окончательных санитарно-защитных зон, – прокомментировал заместитель директора по экологии, промышленной безопасности и землепользованию АО «УК Кузбассразрезуголь» Виталий Латохин. – Утверждение наших проектов на федеральном уровне говорит о том, что мы имеем право работать в установленных границах. То есть на границах санитарно-защитных зон, где относительно недалеко от горных работ и отвалов расположены населенные пункты или иные социальные объекты, отсутствует сверхнормативное негативное воздействие на окружающую среду».

Ранее, в рамках существующего санитарно-эпидемиологического законодательства, на предприятиях угольной компании действовали предварительные расчетные СЗЗ, с 2022 года они должны быть заменены вновь утвержденными.

Таким образом, к декабрю 2021 года было установлено семь СЗЗ – филиала «Бачатский угольный разрез», участок «Карагайлинский» и Краснобродское поле филиала «Краснобродский угольный разрез», Осинниковское поле «Калтанский угольный разрез» и складских площадок компании – «Кемеровская база», «Центральная база» и «Склад ГСМ» (Бачатский угольный разрез).

Помимо этого, еще девять зон находятся в процессе оформления в Роспотребнадзоре, их утверждение планируется завершить до конца года. Координаты всех СЗЗ компании будут внесены в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) и отражены на публичной кадастровой карте.

Эксперименты на экополигоне

За последние 10 лет в рамках программ биологической рекультивации, лесовосстановления и благоустройства территорий своего присутствия УК «Кузбассразрезуголь» высадила около 5 млн деревьев различных пород. Объем биологической рекультивации земель, выбывших из производственного процесса, в 2021 году – более 116 га.

«Ежегодно восстанавливается не менее 100 гектаров земель, не задействованных в производственной деятельности. Ответственный и рациональный подход к землепользованию – один из основных приоритетов для угольной компании, – рассказал Виталий Латохин. – Природоохранные мероприятия реализуются в рамках корпоративной стратегии УГМК (Уральской горно-металлургической компании), направленной на последовательное снижение воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и сохранение биологического разнообразия территорий присутствия».

По инициативе компании при содействии учёных на одном из отвалов Кедровского разреза создан полигон технологий рекультивации. Здесь, на участке в 3 га воссозданы природные условия разных районов Кузбасса – от горно-таежных до степных – и уже не первый год отрабатываются новые технологии рекультивации земель. В 2021 году ведущие специалисты России и стран СНГ и участники VIII Международной научной конференции «Проблемы промышленной ботаники индустриально развитых регионов» посетили экополигон и отметили его деятельность высокими оценками.

«Главная идея полигона состоит в том, чтобы создавать природоподобные технологии рекультивации нарушенных угледобычей земель, – подчеркивает заведующий лабораторией рекультивации и биомониторинга, Кузбасский ботанический сад ФИЦ УУХ СО РАН Владимир Уфимцев. – На текущем этапе мы уже видим варианты, которые могут в будущем применяться на участках рекультивации как перспективные и значительно повысить эффективность работ с учетом специфики отвалов».

На сегодня полигон технологий рекультивации разделен на 30 опытных делян, где в трех видах почвы высажены более 50 различных видов деревьев, кустарников и травянистых растений. «Приживаемость растений, высаженных на полигоне, составляет 80-85%», – отмечает главный технолог Кедровского угольного разреза Игорь Горюнов.

Напомним, что полигон технологий рекультивации – это совместный проект Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения РАН (ФИЦ УУХ СО РАН) и УК «Кузбассразрезуголь». Свою работу экополигон в Кузбассе начал с 2019 года.

«Увалы села Лучшево» и другие «зеленые» инициативы

«Зеленые» инициативы компании выходят далеко за пределы разрезов – горняки помогают озеленять и другие территории, в том числе жилые поселки Кузбасса. В 2021 году горняки продолжили участие в программе восстановления лесного фонда Кузбасса и высадили более 260 тыс. хвойных деревьев на площади 66 га в Беловском районе Кемеровской области. Еще более 2800 деревьев и кустарников работники компании высадили в шести муниципальных образованиях Кузбасса в ходе экологических акций.

Так, в поселке Бачатский горняки оказали жителям финансовую поддержку и физическую помощь в озеленении парка «Юбилейный», высадив более 1200 деревьев и кустарников. Помимо высадки деревьев минувшим летом в парке отремонтировали асфальтобетонные и брусчатые тротуары, обустроили велодорожки и прогулочные тропы, оборудовали детскую площадку и скейт-парк, установили скамейки, уличные тренажеры и беседки.

Другая экологическая акция с участием горняков прошла весной в п. Елань Новокузнецкого района. Здесь шахтеры вместе с жителями высадили 40 саженцев голубой ели в Сквере Боевой славы.

«Горняки помогают в благоустройстве нашего района на протяжении уже пяти лет, – отметила глава Центрального сельского поселения Елена Курлис. – «Кузбассразрезуголь» всегда поддерживает наши инициативы – закупает саженцы, привозит и помогает их высадить».

Другое направление «зеленой» активности угольной компании – участие в создании охраняемых природных территорий. При её финансовой поддержке в 2021 году образован ботанический заказник регионального значения «Увалы села Лучшево» в Прокопьевском муниципальном округе. Проект реализован совместно с учеными Кузбасского ботанического сада Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения РАН при содействии правительства Кемеровской области.

«Заказник создан для того, чтобы люди, живущие здесь, понимали, что их достояние – это достояние всего мира, потому что сохранение биоразнообразия – это мировой тренд», – говорит доктор биологических наук, директор Кузбасского ботанического сада Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН Андрей Куприянов.

«Увалы села Лучшево» – это уже 22-я по счету особо охраняемая природная территория регионального значения в Кемеровской области. На территории заказника будет организована Экологическая тропа. Помимо этого заказника, в Беловском районе Кузбасса при финансовой поддержке угольной компании создается ботанический памятник природы «Артышта» площадью более 317 га.