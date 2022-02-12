Губернатор Кузбасса вручил награду НОВАТу за «Реквием» по погибшим на шахте «Листвяжная»

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев 12 февраля посетил Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) и вручил учреждению благодарность губернатора за исполнение «Реквиема» в память о погибших горняков и спасателей на шахте «Листвяжная».

Как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе НОВАТа, 12 февраля губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил театр оперы и балета, на большой сцене которого сегодня состоялась премьера балета «Тщетная предосторожность» с участием народного артиста России Николая Цискаридзе.

Глава региона прибыл в Новосибирск, чтобы посетить премьеру спектакля и поблагодарить руководство и артистов НОВАТа за поддержку, оказанную Кемеровской области после трагедии на шахте «Листвяжная», где в результате взрыва метана погиб 51 человек.

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Так, в память о погибших на сцене Новосибирского театра оперы и балета был исполнен «Реквием для солистов, хора и оркестра» Джузеппе Верди — концерт НОВАТа показали 11 телеканалов и 166 учреждений культуры Кузбасса, его трансляцию увидели свыше 5 млн 340 тыс. человек. В выступлении приняли участие не только солисты НОВАТа, но и Михайловского театра Санкт-Петербурга.

«Реквием объединил не только сибиряков, нам писали и звонили с разных концов мира. Это был катарсис, который был всем нам необходим. Я очень горд, что наш коллектив проявил свою гражданскую, общечеловеческую позицию. Такое останется в памяти на всю жизнь» — прокомментировал заместитель генерального директора НОВАТа Александр Савин.

По данным пресс-службы учреждения, Сергей Цивилев вручил Новосибирскому театру оперы и балета, а также Михайловскому театру благодарность губернатора. Награды также удостоен бывший художественный руководитель НОВАТа Владимир Кехман, который прилетел в Новосибирск, чтобы увидеть премьеру. Ему вручена юбилейная медаль «300-летие образования Кузбасса».

Как сказал «Континенту Сибирь» губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, выступление артистов Новосибирского театра оперы и балета в память о погибших на шахте «отразилось в сердцах многих людей».

«В первую очередь я хочу сказать слова благодарности Кехману Владимиру Абрамовичу и всему коллективу театра оперы и балета, когда 8 декабря, после трагедии на шахте «Листвяжная», в честь погибших шахтеров и горноспасателей был «Реквием» Джузеппе Верди в исполнении солистов, хора и оркестра Новосибирского театра оперы и балета. Это было очень впечатляюще. Его посмотрели более 5 миллионов человек, охват был колоссальным. Это отразилось в сердцах многих людей. Огромное спасибо за это», — сказал глава региона корреспонденту «Континента Сибирь».



Напомним, что 10 февраля стало известно о том, что в Кемеровской области установят мемориал в память о погибших на шахте «Листвяжная». Решение было принято на встрече главы региона Сергея Цивилева с родственниками погибших горняков и спасателей.