Что ждет Россию после «спецоперации на Донбассе». Мнение Андрея Панфёрова

Жанна Гладкова
 
Миниатюра для: Что ждет Россию после «спецоперации на Донбассе». Мнение Андрея Панфёрова
Андрей Панфёров. Фото Михаила Перикова

Начавшаяся 24 февраля «военная спецоперация на Донбассе», как назвал Владимир Путин действия российской армии на территории Украины, может иметь долгосрочные последствия для экономики и политической системы РФ. О том, что сейчас происходит,  «Континент Сибирь» поговорил с полковником запаса, командиром отдельного отряда войск специального назначения ГРУ с 1994 по 1999 год, первым заместителем председателя Заксобрания Новосибирской области, руководителем Новосибирского регионального общественного движения «Защитник» АНДРЕЕМ ПАНФЁРОВЫМ.

– Андрей Борисович, как вы оцениваете сложившуюся ситуацию?

– Сегодня мы находимся на новом этапе истории России, когда последствия системных ошибок, которые привели к развалу Советского Союза, выходят на новый круг. Конечно, любая война – это трагедия для гражданского населения. И вдвойне трагедия, когда два славянских народа противостоят друг другу. Спецоперация военных сил РФ на территории республик Донбасса будет отличаться от тех, что происходили ранее, так как в столкновении участвуют две общевойсковые армии. Мне рассказывают очевидцы, участники спецоперации, что напряжение очень сильное. Сильнейшая артподготовка, наносили же ракетные удары, они даже не подозревали, какие силы и средства с нашей стороны там сосредоточены. А на стороне Украины кроме регулярной армии, которая оказывает сопротивление, у которой есть и боевой опыт, и желание драться, еще задействованы частные военные компании. Это хорошо обученные и экипированные наемники. Эти люди умеют воевать.

– И воюют более свирепо, я бы сказала.

– Безусловно. Но я в успехе спецоперации даже не сомневаюсь, так как к ней были готовы российские войска, было готово политическое руководство страны. Были готовы и донецкие республики – их руководство, силы народной милиции и население.

– Дойдут до административных границ Луганской и Донецкой областей?

– Думаю, да. Как сообщает Денис Пушилин, глава ДНР, стоит задача идти вперед до административных границ, будут выравнивать границу, чтобы увеличить буферную зону.

Что ждет Россию после «спецоперации на Донбассе». Мнение Андрея Панфёрова - Фотография
По мнению Андрея Панфёрова, исполнительной власти предстоит пройти «экзамен на зрелость».

– Все это печально, потому что нам приходится воевать с такими же людьми, как мы, которые в значительной части говорят на русском языке. Которые никогда не простят нам гибель своих родных.

– Да в этом и трагедия ситуации. В свое время была упущена работа по формированию пророссийских настроений в Украине. Теперь мы пожинаем плоды.

– Что нас ждет дальше? Мы только-только преодолели последствия пандемии, экономика медленно начала восстанавливаться, отзвучали рапорты о том, как хорошо собираются налоги, как растут объемы производства. И мы вновь погружаемся в кризис?

– Всем понятно, что санкции будут идти по восходящей. Запад от угроз и запугивания перейдет к конкретным шагам, начнет бить по нашей экономике. Отмахнуться от них не удастся, потому что они будут влиять и на военный, и на экономический потенциал государства, и на настроение населения. Уверен в том, что все меры, о которых говорил председатель правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин во время своего выступления на Совбезе, будут в полной мере реализованы. Тем не менее, нашей исполнительной власти предстоит пройти экзамен на зрелость, на принятие правильных решений.

– В чем будет заключаться этот «экзамен»?

– Нужно будет просчитывать все шаги и угрозы наперед, с чем мы можем столкнуться, и каким образом надо действовать в той или иной ситуации. Учитывая то, что наша страна находится в состоянии, когда идет спецоперация, когда давление санкций будет расти, многие бюрократические препоны, которые существуют на данный момент, должны быть оперативно преодолены. И именно сейчас, прежде всего, нашим чиновникам, всему аппарату госуправления, предстоит доказать свою способность, свой профессионализм, руководить страной, народным хозяйством в новых реалиях.

Теперь многое будет зависеть от умения руководства страны, правительства действовать в новых условиях.

С другой стороны, я считаю, что именно в такое время рождаются новые люди, новые руководители, рождаются и выходят в публичную плоскость те государственники, которые понимают все значение происходящего, могут дать адекватную оценку, принимать серьезные решения и брать на себя ответственность.

– Другими словами, сегодня создается трамплин для будущего лидера страны?

– В какой-то мере, да. Это время для обновления элит. На мой взгляд, здесь очень важно не уходить в громкие лозунги и флэшмобы, хотя понимаю, что будет и такое. Сейчас нужна четкая, слаженная, вдумчивая и кропотливая работа. В условиях нарастающих санкций настало время специалистов, которые сумеют выстраивать работу в новом алгоритме – в алгоритме страны, которая надеется, прежде всего, сама на себя, на свои силы, на свое население и на свой аппарат исполнительной власти.

 

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