Начавшаяся 24 февраля «военная спецоперация на Донбассе», как назвал Владимир Путин действия российской армии на территории Украины, может иметь долгосрочные последствия для экономики и политической системы РФ. О том, что сейчас происходит, «Континент Сибирь» поговорил с полковником запаса, командиром отдельного отряда войск специального назначения ГРУ с 1994 по 1999 год, первым заместителем председателя Заксобрания Новосибирской области, руководителем Новосибирского регионального общественного движения «Защитник» АНДРЕЕМ ПАНФЁРОВЫМ.

– Андрей Борисович, как вы оцениваете сложившуюся ситуацию?

– Сегодня мы находимся на новом этапе истории России, когда последствия системных ошибок, которые привели к развалу Советского Союза, выходят на новый круг. Конечно, любая война – это трагедия для гражданского населения. И вдвойне трагедия, когда два славянских народа противостоят друг другу. Спецоперация военных сил РФ на территории республик Донбасса будет отличаться от тех, что происходили ранее, так как в столкновении участвуют две общевойсковые армии. Мне рассказывают очевидцы, участники спецоперации, что напряжение очень сильное. Сильнейшая артподготовка, наносили же ракетные удары, они даже не подозревали, какие силы и средства с нашей стороны там сосредоточены. А на стороне Украины кроме регулярной армии, которая оказывает сопротивление, у которой есть и боевой опыт, и желание драться, еще задействованы частные военные компании. Это хорошо обученные и экипированные наемники. Эти люди умеют воевать.

– И воюют более свирепо, я бы сказала.

– Безусловно. Но я в успехе спецоперации даже не сомневаюсь, так как к ней были готовы российские войска, было готово политическое руководство страны. Были готовы и донецкие республики – их руководство, силы народной милиции и население.

– Дойдут до административных границ Луганской и Донецкой областей?

– Думаю, да. Как сообщает Денис Пушилин, глава ДНР, стоит задача идти вперед до административных границ, будут выравнивать границу, чтобы увеличить буферную зону.

– Все это печально, потому что нам приходится воевать с такими же людьми, как мы, которые в значительной части говорят на русском языке. Которые никогда не простят нам гибель своих родных.

– Да в этом и трагедия ситуации. В свое время была упущена работа по формированию пророссийских настроений в Украине. Теперь мы пожинаем плоды.

– Что нас ждет дальше? Мы только-только преодолели последствия пандемии, экономика медленно начала восстанавливаться, отзвучали рапорты о том, как хорошо собираются налоги, как растут объемы производства. И мы вновь погружаемся в кризис?

– Всем понятно, что санкции будут идти по восходящей. Запад от угроз и запугивания перейдет к конкретным шагам, начнет бить по нашей экономике. Отмахнуться от них не удастся, потому что они будут влиять и на военный, и на экономический потенциал государства, и на настроение населения. Уверен в том, что все меры, о которых говорил председатель правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин во время своего выступления на Совбезе, будут в полной мере реализованы. Тем не менее, нашей исполнительной власти предстоит пройти экзамен на зрелость, на принятие правильных решений.

– В чем будет заключаться этот «экзамен»?

– Нужно будет просчитывать все шаги и угрозы наперед, с чем мы можем столкнуться, и каким образом надо действовать в той или иной ситуации. Учитывая то, что наша страна находится в состоянии, когда идет спецоперация, когда давление санкций будет расти, многие бюрократические препоны, которые существуют на данный момент, должны быть оперативно преодолены. И именно сейчас, прежде всего, нашим чиновникам, всему аппарату госуправления, предстоит доказать свою способность, свой профессионализм, руководить страной, народным хозяйством в новых реалиях.

Теперь многое будет зависеть от умения руководства страны, правительства действовать в новых условиях.

С другой стороны, я считаю, что именно в такое время рождаются новые люди, новые руководители, рождаются и выходят в публичную плоскость те государственники, которые понимают все значение происходящего, могут дать адекватную оценку, принимать серьезные решения и брать на себя ответственность.

– Другими словами, сегодня создается трамплин для будущего лидера страны?

– В какой-то мере, да. Это время для обновления элит. На мой взгляд, здесь очень важно не уходить в громкие лозунги и флэшмобы, хотя понимаю, что будет и такое. Сейчас нужна четкая, слаженная, вдумчивая и кропотливая работа. В условиях нарастающих санкций настало время специалистов, которые сумеют выстраивать работу в новом алгоритме – в алгоритме страны, которая надеется, прежде всего, сама на себя, на свои силы, на свое население и на свой аппарат исполнительной власти.