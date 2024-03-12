В Кемеровской области планируют ввести налоговые льготы для компаний и предпринимателей, которые инвестируют в туристическую отрасль региона, сообщает пресс-центр областного правительства. Соответствующий законопроект будет разработан в ближайшее время.

Сообщается, что инвесторы и предприниматели, запустившие свои проекты в сфере туризма и гостеприимства после 1 января 2024 года, получат «беспрецедентные» меры поддержки. В частности, речь идет о снижении налога на имущество для всех гостиниц в категориях от трех до пяти звезд, введенных в эксплуатацию не ранее 2024 года. В первые пять лет размер налога будет сокращен на 95%, в последующую пятилетку владельцу нужно будет платить 75% от полной налоговой ставки, а с 10-го по 15-й год существования заведения налог на имущество для него будет снижен вполовину.

Новые налоговые льготы ждут и резидентов Особой экономической зоны «Горная Шория»: по данным правительственного пресс-центра, региональная часть ставки налога на прибыль организаций для них в течение первых пяти лет будет обнулена, с 6-го по 10-й год нужно будет платить 5%, а на протяжении последующего десятилетия ставка составит 13,5%. Дополнительно к этому резидентов ОЭЗ планируют на пять лет освободить от уплаты земельного налога, а налог на имущество и транспорт им не придется платить в течение целого десятилетия.

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