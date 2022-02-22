В Новосибирск на экскурсию впервые привезли детей пострадавших и погибших спасателей и горняков шахты «Листвяжная» в Кузбассе. В минувшие выходные гости посмотрели балет «Золушка» Новосибирского театра оперы и балета, а также посетили новосибирский Дельфинарий.

Рано утром 19 февраля в Новосибирск прибыла делегация из Кузбасса – 50 детей шахтеров и спасателей, пострадавших и погибших во время аварии в ноябре прошлого года на шахте «Листвяжная». Тем самым начала реализовываться программа взаимодействия театра и властей Кемеровской области, о которой губернатор Кузбасса Сергей Цивилев говорил в интервью «Континенту Сибирь».

В субботу в сопровождении взрослых молодые жители угледобывающего региона побывали на балете «Золушка» Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), а в воскресенье посмотрели шоу в новосибирском Дельфинарии. Организаторами бесплатной экскурсионной поездки стали правительство Кемеровской области и руководство новосибирских учреждений. Гостей доставили в Новосибирск тремя комфортабельными автобусами. На всём протяжении пути, а также во время перемещения по городу делегацию сопровождала машина ГИБДД.

«Приехали дети из семей пострадавших и погибших шахтеров– из нескольких городов Кузбасса. Поскольку дети разного возраста – от самых маленьких до 18-летних – мы выбирали универсальный спектакль, который был бы интересен всем. В итоге остановили свой выбор на «Золушке»»,– сказал «Континенту Сибирь» заместитель директора НОВАТа Александр Савин.

В театре дети смогли увидеть дневную постановку балета «Золушка» в 13.00. Чтобы успеть к представлению, делегация отбыла из Кузбасса рано утром.

«Из Белово мы выехали в 4.45, в дороге поспали. По приезду нас покормили в кафе рядом с театром. Мы первый раз в новосибирском театре и нисколько не жалеем о поездке – впечатления остались очень сильные, эмоции яркие! Будем теперь папу сюда звать. Он уже чувствует себя лучше, вышел на работу. Во время аварии помогал напарникам, поднимал тех, кто находился в шахте ниже. В день трагедии он был на смене, но не в самом эпицентре. Получил травмы средней степени тяжести, легкие ожоги», – рассказала «Континенту Сибирь» Наталья Паульс, приехавшая на спектакль с дочкой Лизой.

Девочка эмоционально восприняла постановку балета «Золушка», пыталась то «дирижировать», то пританцовывать во время представления.

«Понравилась больше всех фея-крёстная. И ещё комар (герой-кузнечик балета «Золушка» – КС). Не очень понравилось, как мачеха выглядела, особенно её причёска – не люблю эти шишки на голове», – поделилась своими впечатлениями от спектакля маленькая Лиза.

Анастасия Филимонова сопровождала в поездке в Новосибирск свою младшую сестру Дарью. Их отец Сергей пострадал при аварии на шахте «Листвяжная», но также уже смог оправиться и приступить к работе.

«Мы первый раз на балете. Впечатлили сама обстановка в театре и масштаб спектакля. Непременно приедем сюда снова. Сегодня пришлось рано выехать, поэтому мы предпочли совсем не ложиться спать. Когда поедем в следующий раз, как минимум, постараемся выспаться», – улыбаясь, сообщила Анастасия.

В НОВАТе дети не только посетили спектакль, но и осмотрели экспонаты театрального музея. Вечером для гостей организовали ознакомительную поездку по Новосибирску. Ночь они провели в одной из городских гостиниц, а на следующий день, в воскресенье, съездили с экскурсией в новосибирский Дельфинарий.

«Побывали на шоу морских животных и в туннеле аквариумов… Всё понравилось, дети очень довольны!», – отметила сопровождавшая ребят Екатерина Антоненко.

«Континент Сибирь» связался с правительством Кемеровской области, где узнал дополнительные подробности организации поездки детей шахтеров в Новосибирск.

«Сейчас у семей, которые приехали на экскурсию в Новосибирск, очень тяжелый период в жизни. И чтобы их поддержать, Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса в лице его председателя Анны Евгеньевны Цивилевой вышел с инициативой – организовать для детей интересную экскурсионную поездку. Не так давно дети, чьи отцы погибли в той страшной аварии, летали в Москву, где для них была организована очень насыщенная программа. Для тех, кто в силу возраста или каких-то причин не смогли побывать в Москве, а также для пострадавших и их семей мы организовали поездку в Новосибирск», – сообщила министр культуры и национальной политики Кузбасса Анна Юдина.

Напомним, Новосибирский театр оперы и балета углубил сотрудничество с правительством Кемеровской области после трагедии на шахте «Листвяжная». 8 декабря на Большой сцене НОВАТа в память о погибших прозвучал «Реквием» Джузеппе Верди в исполнении симфонического оркестра под руководством Дмитрия Юровского, а также солистов Михайловского театра и НОВАТа. В масштабной онлайн-трансляции концерта-посвящения, организованной правительством Кемеровской области, приняли участие 11 телекомпаний Кузбасса. В общей сложности «Реквием» посмотрели более 5 миллионов человек.

12 февраля губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев посетил премьеру балета «Тщетная предосторожность» в Новосибирском театре оперы и балета с участием народного артиста Николая Цискаридзе. Губернатор поблагодарил руководство НОВАТа за сотрудничество и вручил художественному руководителю Михайловского театра Владимиру Кехману, выступившему инициатором исполнения «Реквиема» в память о погибших шахтерах, юбилейную медаль «300-летие образования Кузбасса».