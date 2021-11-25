11 человек погибли в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

На угольной шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария. Власти региона подтверждают гибель 11 человек.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла авария. По данным ГУ МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу, сообщение о задымлении поступило в ведомство в 09:07 по местному времени. На место аварии выехали губернатор региона Сергей Цивилев, прокурор Кемеровской области Александр Блошкин, руководство следственного комитета региона. Создан оперативный штаб.

Сотрудники прокуратуры и СУ СК РФ по региону проводят проверки по факту происшествия, генеральная прокуратура РФ поставила ситуацию на шахте на контроль, сообщается на сайтах ведомств. В ходе экстренного заседания врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил о том, что вылетает в Кузбасс вместе с психологами и медицинскими работниками. На место также вылетел руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, сообщается на официальном сайте президента России.

На момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, на поверхность были подняты 239 человек. По последним данным, на месте аварии остаются 46 человек, 11 погибли, сообщается в официальном телеграм-канале губернатора региона Сергея Цивилева. В больницы доставлены 43 пострадавших, из них 4 находятся в тяжелом состоянии, 39 — легкой и средней тяжести.

В пресс-службе СУ СК РФ региона уточнили, что, по предварительным данным, работники пострадали от отравления дымом. По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной инцидента стало возгорание угольной пыли в вентиляции, после чего дым распространился по всей шахте.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям горняков, погибших в результате ЧП в шахте. По данным пресс-службы правительства Кузбасса, региональные власти подготовили программы по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших.