На большой сцене Новосибирского театра оперы и балета исполнили «Реквием» Джузеппе Верди в память о погибших 25 ноября горняках и спасателях на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Исполнение вызвало рекордное число просмотров в сети Интернет и живой отклик у жителей Кузбасса.

По информации пресс-службы правительства Кемеровской области, более 5 млн 340 тыс. человек смогли увидеть трансляцию «Реквиема» Джузеппе Верди в исполнении солистов, хора и оркестра Новосибирского театра оперы и балета. Напомним, выступление состоялось 8 декабря и стало посвящением погибшим 25 ноября на шахте «Листвяжная» шахтерам и спасателям.

Концерт НОВАТа показали 11 телеканалов и 166 учреждений культуры Кузбасса. В городах региона были организованы открытые площадки с экранами, на которых транслировали исполнение. Благодаря интернет-платформе «Культура.РФ», присоединиться к событию смогли жители разных уголков России и зарубежья.

В НОВАТе корреспонденту «Континента Сибирь» рассказали, что «Реквием для солистов, хора и оркестра» Джузеппе Верди было решено исполнить 8 декабря вместо оперы «Травиата», чтобы почтить память погибших. В концерте приняли участие не только солисты НОВАТа, но и Михайловского театра Санкт-Петербурга.

«Учреждения культуры не могут жить и работать вне общества. Случилась чудовищная трагедия. Руководство театра пошло по нормальному общечеловеческому пути. Заменили «Травиату» Верди на его же «Реквием». Это заупокойная служба. Верди потерял близких ему людей и выразил свои эмоции в полуторачасовой мессе… Родственникам и близким погибших шахтеров в тяжелый момент нужна была даже не финансовая помощь, а простое человеческое участие, возможность хоть на эти полтора часа почувствовать поддержку общества, принявшего на себя часть их боли. За короткий срок коллектив театра подготовил оригинальную версию исполнения произведения, видеоряд. Нашу инициативу горячо поддержала администрация Кузбасса. И когда мы увидели масштаб прямой трансляции исполнения, то поразились. Это не могло не отразиться на эмоциональном состоянии коллектива. Всем стало понятно, что это не очередной концерт «по поводу». Люди нуждаются в поддержке и ждут её. Так сложились вместе различные составляющие – и в результате мы увидели и услышали исполнение Верди на самом высоком, я бы сказал, запредельном эмоциональном уровне. Люди плакали. Я сам утирал глаза. Нам передали, что подобное было и в местах трансляции концерта, где собрались жители Кузбасса. Реквием объединил не только сибиряков, нам писали и звонили с разных концов мира. Это был катарсис, который был всем нам необходим. Я очень горд, что наш коллектив проявил свою гражданскую, общечеловеческую позицию. Такое останется в памяти на всю жизнь» — прокомментировал заместитель генерального директора НОВАТа Александр Савин.

Напомним, трагедия в Кузбассе произошла 25 ноября. В результате задымления на шахте «Листвяжная» погибли 52 человека – горняки и спасатели. После трагедии Генпрокуратура РФ выявила более 400 нарушений на шахтах Кемеровской области. 29 ноября стало известно, что Кузбасская шахта «Листвяжная» (ООО «СДС Уголь» Михаила Федяева) начала начислять выплаты семьям погибших при аварии.