«Тщетная предосторожность»: оправдала ли ожидания нашумевшая премьера НОВАТа?

Премьера балета «Тщетная предосторожность» с участием Николая Цискаридзе в Новосибирском театре оперы и балета 11 и 12 февраля взяла лавры пока что самого ожидавшегося театрального события в регионе 2022 года (по состоянию на текущий момент). «Континент Сибирь» связался с руководством театра, а также известными новосибирскими бизнесменами и политиками, побывавшими на спектакле, чтобы выяснить, насколько оправданным оказался ажиотаж предвкушений?

О новом балете Новосибирского театра оперы и балета «Тщетная предосторожность» в околотеатральных кругах и прессе начали говорить ещё задолго до премьеры. Интерес подогревало участие в постановке не только петербургских звёзд Анжелины Воронцовой и Никиты Четверикова, но и «самого» Николая Цискаридзе. Обсуждались в том числе гонорары артиста (600 тыс. рублей за каждый из двух премьерных вечеров) – несравнимые с зарплатой простого артиста балета, но вполне «скромные» по сравнению с гонорарами некоторых российских поп-исполнителей. При этом высокий спрос на билеты, как сообщили «Континенту Сибирь» в театре, целиком оправдал траты театра на участие артиста в постановке. Зрители разобрали места за две недели до спектакля, начиная с самых дорогих – за 18 тысяч. В НОВАТе уже приняли решение повторить успех и подтвердили «Континенту Сибирь» участие Цискаридзе в мартовских показах балета «Тщетная предосторожность». 18 и 19 марта артист вновь посетит Новосибирск и станцует в образе вдовы Симоны.

«На покупку билетов был большой лист ожидания. Уже после премьеры в театр поступило огромное количество звонков, писем, запросов в социальных сетях. Руководство театра смогло договориться с Николаем Максимовичем Цискаридзе по его участию в премьерных вечерних показах спектакля 18, 19 марта. У Николая Максимовича феноменальная способность поднимать на высочайшую высоту эмоциональный градус спектакля своим участием», – говорит заместитель генерального директора НОВАТа Александр Савин. В театре отметили, что артист, несмотря на свой статус, вел себя достаточно скромно в общении с окружающими. Он аккуратно раздавал автографы поклонникам, его райдер не содержал завышенных требований.

В будущем сибиряки ещё не раз увидят балет «Тщетная предосторожность» на афише НОВАТа, в репертуар которого спектакль войдет прочно и надолго.

«Это тот балет, который театр давно хотел иметь в своем репертуаре. Хотя бы потому, что он пережил многие постановки и является жемчужиной в ожерелье классических балетов (впервые был поставлен в конце 18-го века), то есть он даже старше «Жизели»! Вторая причина – мы хотели познакомить новосибирцев с хореографией сэра Фредерика Аштона. Это один из двух создателей английского балета. И то, что мы сейчас видим в лондонском театре Covent Garden, то трепетное отношение к классике, острожное привношение современных хореографических новаций в постановки – нам очень импонирует, наш театр движется в том же направлении… Подчеркну, что «Тщетная предосторожность» в театре встает в один ряд с последними премьерами, такими, как «Драгоценности» Джорджа Баланчина, «Баядерка» Начо Дуато, «Собор Парижской Богоматери» Ролана Пети. Спектакль очень важен для балетной труппы. За его кажущейся внешней легкостью скрывается очень сложная хореография… У этого спектакля есть еще одна задача – быть антидепрессантом от театра для общества, измученного постоянным ковидным стрессом. Очень хочется, чтобы зрители, придя на спектакль, получили заряд бодрости и уверенности в том, что всё будет хорошо», – комментирует Александр Савин «Континенту Сибирь» планы театра.

А вот что говорят новосибирцы, посетившие премьеру и поделившиеся впечатлениями с нашим изданием.

Яна Фомина, основатель кулинарной школы «Кухня за кулисами», гастробара Poke Top и итальянской траттории «Тесту Место»:

– Легкая, комичная постановка, с интересным, увлекательным сюжетом. Конечно, у нашего театра все спектакли шикарные. Но в «Тщетной предосторожности» меня особенно поразили спецэффекты. Помните во втором акте сцену дождя, когда одного из претендентов в женихи главной героини подняли в воздух на зонтике? Здорово, что у нас в театре делают такие крутые, очень правдоподобные спецэффекты. Горжусь НОВАТом! Конечно, зрители шли посмотреть, в первую очередь, на Николая Цискаридзе. Только одно присутствие на сцене такой звезды вызывает массу положительных эмоций. Понятно, что сейчас он уже не в той физической форме, чтобы показывать какую-то невероятную технику. Думаю, это все понимали. Но зато он привёз с собой двух замечательных солистов Михайловского театра, исполнивших главные роли – Анжелину Воронцову и Никиту Четверикова. Их танец, конечно, впечатлил! Спектакль я смотрела с первого ряда – специально приобрела билеты заранее.

Марина Кокоулина, экс-директор по розничному бизнесу филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк»:

– В «Тщетной предосторожности» сложилось всё – и прекрасная музыка, и талантливые, яркие артисты. Совершенно покорил сердце Николай Цискаридзе – он в очередной раз доказал свои талант и гениальность.

Николай Цискаридзе – очень харизматичный человек, и сатирический образ Симоны настолько сложился в его исполнении, что задавал тон всему спектаклю. Кстати, его «танец в башмачках» я раньше раз двадцать смотрела на YouTube. И на этот раз он меня не разочаровал.

Стоит отметить, что поначалу спектакль воспринимался сдержанно. Возможно, музыка Фердинанда Герольда не так привычна для новосибирцев, как, к примеру, музыка Минкуса или Чайковского. Впрочем, начало – самое тяжелое в любой постановке. Зато со второго акта и дальше нас покорили и музыка, и хореография. Было много ярких сольных выступлений. И Воронцова – любимая ученица Цискаридзе – была хороша, и её партер Четвериков.

«Тщетная предосторожность» – великолепная премьера и большое событие для нашего театра. Думаю, любой культурный человек в Новосибирске обязательно должен был это увидеть и поучаствовать в этом.

Олег Иванинский, депутат Государственной думы РФ:



– Поскольку я не театральный критик, то оценивать премьеру могу лишь с точки зрения простого зрителя. Человека, который с детства любит театр. И тогда, когда меня водили на спектакли в Новосибирске родители, и теперь для меня каждый поход в театр – большой праздник и удовольствие.

Считаю, в балете «Тщетная предосторожность» великолепный набор артистов. Николай Цискаридзе, на мой взгляд, показал отличное чувство юмора, прекрасную физическую форму. В достаточно немолодом для солиста балета возрасте он, безусловно, вызывает восхищение.

Постановку я смотрел из бельэтажа, о чем нисколько не жалею! У нас замечательный театр – там в любом месте зрительного зала комфортно. В целом, мне нравится НОВАТ после ремонта – здесь красиво и везде хорошая акустика.

К сожалению, ходить в театр так часто, как этого бы хотелось, не получается — в связи с интенсивной работой, жизнью на два города. Это же касается и столичных театров – на них просто нет времени. Поэтому я благодарен своей жене, которая организовала этот поход в Новосибирский театр оперы и балета. Всё меняется, но наш театр по-прежнему остается местом силы и красоты.

Денис Иванов, ресторатор:

– Приятный, легкий и веселый балет! Красивый звездный состав. Это и наш знаменитый новосибирец Никита Ксенофонтов, и артисты Михайловского театра Санкт-Петербурга Анжелина Воронцова и Никита Четвериков. Ну а Николай Цискаридзе – звезда абсолютная! Именно сейчас, я считаю, этот балет весьма кстати. Во время засилья негативной информации, связанной с политикой и вирусами, такой не сложный для восприятия жанр – лучший вариант.

В этом году это мой первый спектакль, но я всегда слежу за тем, что происходит в НОВАТе. Заранее забочусь о билетах на спектакли, чего и всем рекомендую. Предпочитаю всегда партер, потому что новосибирский зал очень большой, и именно первые ряды партера позволяют увидеть всё происходящее в деталях. Для тех же, кто любит более объемный эффект – могу посоветовать новые ряды высокого партера.

Наверное, в Большом театре я бываю всё же чаще, чем в Новосибирском театре оперы и балета. Но всегда считал преимуществом Новосибирска огромную сцену – она гораздо масштабнее, чем в Большом театре. Поэтому и картинка здесь другая, и совсем другое восприятие спектакля. Сам театр очень имперский, правильный. Не зря в Новосибирск прилетают из других городов именно затем, чтобы посетить НОВАТ.

Арсений Суржа, балетный критик:

– «Тщетная предосторожность» – это балет легкого формата. Такая постановка непредставима в Большом или Мариинском театрах, поскольку балет не вписывается в устоявшиеся классические каноны. Это проявляется в некоторой упрощенности его хореографии и сценографии. Мы видим в спектакле максимально простые, намеренно примитивные декорации. Причём художник сделал оформление намеренно небрежным – это именно то, что характерно для жанра легкого балета, который, в целом, напоминает переведенный на сцену мультфильм.

Неожиданно для опытных зрителей балетных спектаклей – а их много в Новосибирске –появление в балете образов петуха и куриц. Это занимательно, ведь для классического балета не характерны герои-животные. Даже если в постановке встречаются животные, то они заметно очеловечены, их костюмы лишь намекают на их нечеловеческую природу. Пример – Голубая птица из «Спящей красавицы» в хореографии Мариуса Петипа. В «Тщетной предосторожности» же это не трико и не тюники, а ростовая кукла — совершенно неклассический костюм.

Поэтому этот балет, на мой взгляд, нужно оценивать не с точки зрения его художественной ценности, а как способ привлечь внимание к балетному искусству. То, что мы увидели – балет пантомимный, актерский, очень живой и яркий. В нём больше комических ситуаций, игры, чем хореографических сцен и танцевальных трюков.

Иногда «Тщетную предосторожность» называют «хореографической безделушкой» или балетной шуткой. Но спектакль можно назвать и балетным антиквариатом, реликвией, которую однажды раскопали. В нем остались приметы того старого стиля, когда балет как жанр ещё не кристаллизовался, не был средоточием симфонического танца. Уже позже появился великий Чайковский, на музыку которого начал писать хореографию великий Петипа – и мы пришли к торжеству танца при минимуме пантомимных сцен.

Балет «Тщетная предосторожность» стоит в самом начале развития балетного искусства. Поэтому зрительский интерес подпитывается в нём не столько красотой pas и кордебалетных фигур, сколько чувствами, эмоциями и иными опосредованным, не связанными с балетом напрямую средствами.

Для меня была удивительна открытость новосибирской публики. Зритель истово восхищался каждым, казалось бы, незначительным происшествием на сцене. Прозвучали бы такие овации на сцене требовательного Мариинского театра? Конечно, нет. Но не стоит недооценивать «Тщетную предосторожность». Спектакль действительно эмоционально подпитывает своими неурядицами и столкновениями характеров. Зритель здесь получает удовольствие не столько от хореографии, сколько от многих-многих маленьких неожиданностей. Поэтому, несмотря на всё вышесказанное, мне, как зрителю, балет понравился. Я смог порадоваться и посмеяться, как и другие новосибирцы, посетившие премьеру. А в сегодняшние непростые времена – это очень ценно!