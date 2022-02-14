Мэрия Новосибирска намерена взыскать 2 млн рублей с «Сибирского Гиганта»

В арбитражный суд Новосибирской области поступил иск мэрии Новосибирска к торговому холдингу «Сибирский Гигант».

Информация об исковом заявлении мэрии Новосибирска размещена на сайте «Электронное правосудие» 14 февраля. Сумма исковых требований к ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» составляет более 2, 1 млн рублей. В настоящий момент заявление не принято в производство судом, в связи с чем детали иска не сообщаются.

Отметим, в 2021 году арбитраж рассмотрел два исковых заявления мэрии Новосибирска к «Сибирскому Гиганту». В первом муниципалитет потребовал взыскать с торгового холдинга около 2,8 млн рублей задолженности по договору аренды земельного участка, а также неустойку в размере почти 200 тыс. рублей. Позже мэрия подала иск о взыскании 373 тыс. рублей долга по арендным платежам и 112 тыс. рублей пени. Арбитраж удовлетворил оба иска.

Напомним, «Сибирский Гигант» продал права аренды на 32 магазина «Горожанка», «Мегас» и «Гигант». Покупателем стала томская ГК «Лама» (бренд SPAR, «Хороший выбор», «Первоцен»), гендиректором и основным владельцем которой является Владислав Левчугов.

В начале декабря бизнесмен был задержан по делу о даче взятки руководителю отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Томской области Сергею Арефьеву. Владислава Левчугова обвиняют в посредничестве во взяточничестве.

Добавим, в 2021 году арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел три иска о банкротстве ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант». Два иска были возвращены заявителям судом, по третьему арбитраж отказал во введении наблюдения в организации.