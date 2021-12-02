2 декабря появились данные о задержании Владислава Левчугова, генерального директора томской группы торговой сети «ЛАМА», зашедшей на новосибирский рынок в 2021 году.



Источники в бизнес-кругах Томска и Новосибирска со ссылкой на представителей ГК «ЛАМА» подтвердили информацию о задержании Владислава Левчугова. По неподтвержденным данным в офисе ритейлера 2 декабря могли проходить следственные действия с изъятием средств связи у топ-менеджмента. В правоохранительных структурах пока не подтверждают и не опровергают эту информацию.

В отделе маркетинга «ЛАМЫ» в ответ на запрос «Континента Сибирь» отметили: «Информации нет, к сожалению она нам не доступна».

Напомним, что группа компаний «ЛАМА» была основана бывшим депутатом Томской городской Думы Владиславом Левчуговым и включает в себя магазины SPAR, «Хороший выбор», «Первоцен» в Новосибирске и Томске, сеть универсамов «Абрикос» в Томске, а также несколько торговых центров и производственных предприятий. По данным на сентябрь 2021 года, в Томске работает 10 магазинов SPAR и 50 универсамов «Абрикос».

В Новосибирск ГК «ЛАМА» вышла в марте 2021 года, когда на улице Некрасова в жилкомплексе «Огни Сибири» открылся первый в городе магазин SPAR. Ранее группа компаний анонсировала планы до конца года иметь в Томске и Новосибирске 120 магазинов и выйти на оборот 31,9 млрд руб.

Магазины томского ритейлера – SPAR, «Хороший выбор» и «Первоцен» — стали повсеместно открываться в Новосибирске на площадках магазинов торгового холдинга «Сибирский Гигант». Первая информация о заходе «ЛАМЫ» на объекты «Сибирского Гиганта» появилась в мае 2021 года. Двумя месяцами ранее стало известно о том, что речь шла о выкупе у «Сибирского Гиганта» прав аренды на 32 магазина «Горожанка», «Мегас» и «Гигант». В ноябре «ЛАМА» открыла супермаркеты SPAR в торговых центрах «Сан-Сити» и «Ройял Парк» на площадках, которые ранее занимал «Мегас». 4 декабря запланировано открытие магазина INTERSPAR на Бердском шоссе.



В сентябре директор розничной сети ГК «ЛАМА» Владимир Емельяненко рассказывал «Континенту Сибирь», что к 2023 году группа компаний планирует реализовать программу массового открытия магазинов на собственных объектах.