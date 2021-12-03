Стало известно, какую меру пресечения избрали основателю ГК «ЛАМА» Владиславу Левчугову

Генеральный директор и основной владелец крупного сибирского ритейлера «ЛАМА» Владислав Левчугов останется под стражей до 2 февраля 2022 года. Такую меру пресечения избрал Басманный суд Москвы.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, Левчугова Владислава Викторовича до 2 февраля 2022 года. В удовлетворении ходатайств стороны защиты об избрании в отношении Левчугова меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, отказано», – отмечает информационное агентство ТАСС.

О задержании Владислава Левчугова «Континенту Сибирь» стало известно 2 декабря. На следующий день появилась информация об этапировании основателя ГК «ЛАМА» в Москву. Бизнесмен стал фигурантом уголовного дела о даче взятки руководителю отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Томской области Сергею Арефьеву, который также был задержан.

Напомним, что группа компаний «ЛАМА» включает в себя магазины SPAR, «Хороший выбор», «Первоцен» в Новосибирске и Томске, сеть универсамов «Абрикос» в Томске, а также несколько торговых центров и производственных предприятий. По данным на сентябрь 2021 года, в Томске работает 10 магазинов SPAR и 50 универсамов «Абрикос».

Магазины томского ритейлера – SPAR, «Хороший выбор» и «Первоцен» — стали повсеместно открываться в Новосибирске на площадках магазинов торгового холдинга «Сибирский Гигант». Первая информация о заходе «ЛАМЫ» на объекты «Сибирского Гиганта» появилась в мае 2021 года. Двумя месяцами ранее стало известно о том, что речь шла о выкупе у «Сибирского Гиганта» прав аренды на 32 магазина «Горожанка», «Мегас» и «Гигант». В ноябре «ЛАМА» открыла супермаркеты SPAR в торговых центрах «Сан-Сити» и «Ройял Парк» на площадках, которые ранее занимал «Мегас». 4 декабря запланировано открытие магазина INTERSPAR на Бердском шоссе.

Группа компаний анонсировала планы до конца года иметь в Томске и Новосибирске 120 магазинов и выйти на оборот 31,9 млрд руб. Подробнее о планах развития группы компаний в интервью «Континенту Сибирь» рассказывал директор розничной сети Владимир Емельяненко.



Ранее «Континент Сибирь» писал, под какими юрлицами работают магазины ГК «ЛАМА» в Новосибирске, и кто является их владельцем по ЕГРЮЛ.