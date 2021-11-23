На месте «Гиганта» на Бердском шоссе в Новосибирске в конце ноября откроется гипермаркет INTERSPAR

Томская группа компаний «Лама» 30 ноября проведет торжественное открытие первого гипермаркета INTERSPAR в Новосибирске на Бердском шоссе. Об этом «Континенту Сибирь» сообщили в самой группе компаний.

От привычных супермаркетов SPAR гипермаркет будет отличаться большей площадью, более широким ассортиментом, а также наличием кафе внутри гипермаркета.

«В гипермаркете будет представлен большой выбор товаров категории Fresh, а именно фруктов и овощей, свежего мяса, охлажденной рыбы, а также готовой продукции собственного производства. Готовые блюда от шеф-повара можно будет взять с собой или устроить перекус непосредственно в гипермаркете в уютном кафе SPAR. Также покупателей ждет коллекция элитных сыров и алкогольной продукции, свежие лепешки из тандыра, широкий выбор разливных напитков. Для тех, кто следит за своим здоровьем и имеет осознанный подход к потреблению, в гипермаркете будет представлен расширенный эко-отдел «Живое питание»», – пояснили «Континенту Сибирь» в ГК «Лама».

Также стоит отметить, что «Лама» недавно запустила новую производственную линию на фабрике-кухне в Новосибирске. Группа компаний наращивает мощности и расширяет границы поставок, поэтому аналогичные линии были установлены и на других производствах пищевого комбината. В ближайших планах подразделения – обеспечить своей продукцией магазины «Лама» в Новосибирске и Томске, а затем торговые сети партнеров.

Напомним, что томская ГК «Лама» вышла в Новосибирск в начале марта 2021 года с открытием первого магазина сети SPAR на улице Некрасова в ЖК «Огни Сибири». На сегодня она развивает в Новосибирске магазины под брендами «Хороший выбор», «Первоцен», SPAR. В ноябре «Лама» открыла супермаркеты SPAR в торговых центрах «Сан-Сити» и «Ройял Парк» на площадках, которые ранее занимал «Мегас». В планах группы компаний — до конца года иметь в Томске и Новосибирске 120 магазинов.