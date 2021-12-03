Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Томской области Сергея Арефьева. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере и был задержан 2 декабря, сообщается на сайте СК РФ.

«Первым заместителем председателя СК России возбуждено уголовное дело в отношении руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергея Арефьева. Он подозревается в получении через посредника взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — указано в сообщении.

По версии следствия, в производстве следователя возглавляемого Арефьевым отдела находилось уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством местной компании. Арефьев захотел получить взятку за его прекращение и подыскал посредника, который довел эту информацию до учредителя организации.

Также Арефьев встречался с исполнительным директором компании и требовал передачи «взятки в особо крупном размере». По итогу учредитель коммерческой организации обратился в правоохранительные органы с сообщением о действиях следователя и его посредника, после чего их дальнейшие переговоры о дате и времени передачи взятки велись под контролем правоохранителей.

В ведомстве уточнили, что при непосредственной передаче взятки 2 декабря сотрудники правоохранительных органов задержали посредника следователя, а потом и Арефьева. Им планируется предъявить обвинения в зависимости от роли каждого в получении взятки и в посредничестве.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственный комитет в очередной раз подтверждает свое твердое намерение жестко пресекать все факты коррупции в государственных и правоохранительных органах, особое внимание при этом уделяя чистоте своих рядов, невзирая ни на какие чины и должности. Это принципиальная позиция руководства Следственного комитета», — сообщили в ведомстве.

Отметим, что в тот же день появилась информация о задержании генерального директора томской группы торговой сети «ЛАМА» (SPAR, «Хороший выбор» и «Первоцен») Владислава Левчугова. По данным источников «Континента Сибирь», 2 декабря в офисе ритейлера могли проходить следственные действия с изъятием средств связи у топ-менеджмента. Ряд томских СМИ утверждают, что Владислав Левчугов был задержан в качестве посредника в рамках расследования дела о взятке руководителя следственного отдела Томской области.

«Континент Сибирь» связался с пресс-службой СУ СК РФ по Томской области с целью подтвердить или опровергнуть информацию о задержании Владислава Левчугова и его связи делом Арефьева, однако в ведомстве сообщили, что не занимаются этим делом и перенаправили в СК РФ. В региональном управлении МВД России изданию посоветовали обратиться в управление ФСБ по Томской области, со ссылкой на которое и появились данные об уголовном деле в отношении томского следователя.