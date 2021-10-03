 «Сибирский Гигант» потребовали признать банкротом

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление о признании банкротом ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

Исковое заявление в Арбитражный суд Новосибирской области подало ООО «Шмель» 1 октября. Сумма исковых требований составляет более 36,4 млн рублей. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Отметим, в июне текущего года ООО «Шмель» подало исковое заявление к «Сибирскому Гиганту» о взыскании задолженности по договору поставки в размере 35,9 млн рублей, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 295,6 тыс. рублей.

В документах указано, что в 2018 году между «Сибирским Гигантом» и ООО «Русшия» был заключен договор поставки товара, по которому за период с 25 декабря прошлого года по 1 апреля 2021 года «Сибирский Гигант» задолжал свыше 35, 9 млн рублей.

На основании договора уступки прав ООО «Шмель» приобрело у ООО «Русшия» право требования денежного обязательства покупателя — ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант», что явилось основанием для подачи искового заявления в арбитраж.

Арбитражный суд Новосибирской области в августе удовлетворил исковое заявление организации и обязал выплатить ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант» задолженность в размере 35,9 млн рублей, а также проценты за пользование чужими средствами в сумме 295,6 тыс. рублей.

ООО «Шмель» зарегистрировано в 2019 году, учредителем компании является Андрей Волобуев (100% доли организации). Волобуев также учредил, в частности, ООО «Янтарь» и гаражно-строительный кооператив «Партнер».

Напомним, в начале июня иск о признании несостоятельности торгового холдинга «Сибирский гигант» также подала компания «Торгсиб». Организация требовала взыскать с ответчика 633 859 рублей, однако позже отозвала заявление в связи с полной оплатой задолженности.