СК России передал в суд дело экс-министра Абызова о хищении миллиардов «СИБЭКО»

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении экс- министра РФ по вопросам открытого правительства, бывшего бенефициара новосибирских компаний «СИБЭКО» и «РЭС» Михаила Абызова и его 11 соучастников, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как сообщается на сайте ведомства, в зависимости от роли каждого фигуранты уголовного дела обвиняются в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и участии в его деятельности, мошенничестве в особо крупном размере. Их также обвинили в легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые путем обмана акционеров АО «Сибирская энергетическая компания» («СИБЭКО», входит в «Сибирскую генерирующую компанию») и АО «Региональные электрические сети» (РЭС) похитили 4 млрд рублей. Отметим, Михаил Абызов находился на посту министра РФ по координации деятельности «Открытого правительства» с 2012 по 2018 год.

«Также они причастны к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 млрд рублей, совершению коммерческого подкупа и легализации похищенного имущества и незаконно полученного дохода», — сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Уточняется, что во время предварительного расследования обвиняемые заключены под стражу на основании ходатайства следствия. В целях возмещения причиненного ущерба на имущество Михаила Абызова и других фигурантов дела, а также подконтрольных им компаний наложен арест стоимостью свыше 37 млрд рублей.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено с обвинительным заключением для передачи в суд», — уточнила Светлана Петренко.

Отметим, как сообщалось ранее, соучастниками преступной деятельности бывшего министра являются, в частности, бывшие топ-менеджеры АО «Сибирская энергетическая компания» Руслан Власов, Яна Балан, Оксана Роженкова, а также директор ООО «Ру-Ком» Олег Серебренников.

Напомним, в середине ноября депутаты Законодательного собрания Новосибирской области предложили изъять средства арестованного экс-министра Абызова, полученные от продажи акций «СИБЭКО», на развитие тепловых сетей Новосибирска и Новосибирского района.