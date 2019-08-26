Арестованное имущество экс-министра Михаила Абызова оценили в 27 млрд рублей

Следствие оценило арестованное имущество бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве, в сумму более 27 млрд рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя следственного комитета России, ведомство оценивает общую стоимость арестованного имущества Михаила Абызова в более 27 млрд рублей. Данную справку следователь попросил приобщить к материалам дела.

Стоит отметить, что ранее защита оценивала стоимость имущества экс-министра в сумму свыше 20 млрд рублей и заявляла, что она в пять раз превышает размер предполагаемого ущерба.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал, что следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении экс-министра открытого правительства России, бывшего бенефициара новосибирских компаний «Сибэко» и «РЭС» Михаила Абызова. Его задержали сотрудники ФСБ 26 марта 2019 года в Москве, после того, как он прилетел из-за границы.

По данным СК РФ, бывший чиновник подозревается в создании преступного сообщества и афере на 4 млрд рублей в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Действия Михаила Абызова и его соучастников, по информации следственного комитета, поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда российских регионов.

Отметим, что по делу Михаила Абызова под следствием находятся председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александр Пелипасов, замгендиректора ООО «Ру-ком» Максим Русаков, бывший гендиректор ООО «Ру-ком» Николай Степанов, директор по экономике и финансам компании «Рэмис» Галина Фрайденберг, экс-гендиректор ОАО «Региональные электрические сети» Сергей Ильичев. Им предъявлено обвинение в создании, руководстве и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, а также в мошенничестве.

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