Федеральная антимонопольная служба разрешила АО «Кузбассэнерго» приобрести 100% голосующих акция АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко»). Таким образом, ФАС удовлетворила ходатайство кемеровской компании, потребовала соблюсти ряд предписаний.

В частности, как говорится в сообщении ФАС, «Кузбассэнерго» должна уведомить антимонопольную службу в течение 10 дней о получении возможности компанией или лицами, входящими в группу лиц «Кузбассэнерго», получения права управления более 50% «Сибэко». Также ФАС предписала не совершать действий, которые могут привести к значительному повышению цен на рынке электроэнергии в зонах, где компания получит доминирующее положение, ежеквартально предоставлять в службу информацию о ценовых заявках на мощность. Предписание выдано на срок в 3 года.

Стоит отметить, что одобрение со стороны ФАС можно считать лишь началом сделки. По сведениям источников «КС», в настоящий момент стороны работают над ее завершением, преодолевая юридические тонкости, связанные со статусом акционера «Сибэко». Кроме того, стороны еще не решили, кто и каким образом должен сообщить о покупке одной компании другой.

Напомним, что «Кузбассэнерго» входит в состав «Сибирской генерирующей компании», которая в последнее время проявляла высокую активность в медийном пространстве региона.

В свою очередь бенефициаром «Сибэко» называют министра открытого правительства РФ Михаила Абызова. В декабре текущего года он с рабочим визитом посещал Новосибирск. В это время в деловых кругах региона активно обсуждалось предположение о том, что одна из целей визита Абызова в Новосибирск — согласовать предстоящую сделку с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. Накануне визита в ходе подготовки интервью с Андреем Травниковым, «КС» поинтересовался у врио губернатора, так ли это. Андрей Травников ответил, что у него нет таких сведений.

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