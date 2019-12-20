Накануне Дня энергетика АО «Региональные электрические сети» подвело предварительные итоги 2019 года. О результатах реализации инвестиционной программы и о том, в каком направлении компания продолжит развиваться в следующем десятилетии, рассказала генеральный директор компании ЯНА БАЛАН.

— Яна Николаевна, ваша компания обслуживает электросети по всей Новосибирской области. Это достаточно непростая задача. Как удается поддерживать порядок в таком большом хозяйстве?

— Хозяйство действительно большое. Объем обслуживания электрических сетей акционерного общества «Региональные электрические сети» составляет более 14 тысяч подстанций и более 58 тысяч километров линий электропередачи. Это практически в полтора раза больше длины экватора. Диспетчерская мнемосхема электроснабжения Новосибирска является одной из самых сложных в стране. Формула очень проста: ежедневный добросовестный высокопрофессиональный труд нашего коллектива. Коллектив у нас достаточно большой, численностью порядка 4,5 тысячи человек. В нашем арсенале имеются большой автопарк, более тысячи единиц, в том числе с высокой проходимостью, и большой набор современного диагностического оборудования. Кроме того, для закрепления навыков оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях мы ежегодно проводим командно-штабные учения персонала совместно с МЧС, противоаварийные тренировки и обучение сотрудников по обязательным и дополнительным программам.

— С какими результатами компания «РЭС» подошла к концу 2019 года? Чего удалось и не удалось достичь?

— Чтобы оценить результаты, необходимо знать, какие цели и задачи стояли перед компанией в уходящем году. Они достаточно просты и понятны: это обеспечение надежного и качественного электроснабжения наших потребителей. По этим показателям нам удалось значительно улучшить ситуацию. Так, например, средняя продолжительность отключений сократилась на 42% — с 1,5 часа в прошлом году до 55 минут в текущем. Еще нам удалось сократить среднюю частоту отключений у потребителей на 19%. В среднем по России продолжительность отключений составляет один час, и происходит это у порядка 63% потребителей. В новосибирской системе такие отключения проходят примерно у половины потребителей и устраняются быстрее.

— За счет чего удалось это реализовать?

— Безусловно, за счет инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и новому строительству сетей. Например, с начала этого года наша компания ввела в эксплуатацию более 225 км линий электропередачи и около 149 подстанций. Также мы почти закончили реконструкцию и модернизацию на высоковольтных объектах. Назову некоторые из них: это подстанции Карасукская, Текстильная, Первомайская.

— Можете перечислить ключевые объекты, по которым компанией велась работа в уходящем году?

— Сложилось так, что все наши ключевые объекты являются таковыми и для Новосибирской области, даже имеют региональное и федеральное значение. Например, это многофункциональная ледовая арена и станция метро «Спортивная». Также это Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», четвертый мост через Обь, тепличный комбинат агрокомплекса «Сады Гиганта», животноводческие комплексы компании «Сибирская нива» в Черепановском районе, комплекс зданий по переработке макулатуры ООО «Диаком» и многие другие.

— Для бизнес-сообщества большое значение имеет доступность инфраструктуры, в том числе подключения к электрическим сетям. Что сделано в этом направлении, насколько упростился этот процесс?

— Я могу сказать, что в этом году мы провели глобальную работу в части наращивания свободных мощностей для технологического присоединения потребителей. По состоянию на последнюю отчетную дату число открытых центров питания увеличилось со 144 до 230, то есть на 60%. А объем трансформаторных мощностей вырос на 75%, с 350 до 616 МВт. Также у нас появилась возможность дистанционного общения с потребителями, в том числе возможность подачи заявки на подключение через личный кабинет на официальном сайте компании. В этом году доля заявок, поступивших в электронном виде, возросла до 72%.

— В последнее время все больше компаний встает на путь цифровой трансформации. Какие шаги осуществляет АО «РЭС» в этом направлении?

— Конечно, у нас есть стремление быть технологичной и современной компанией. Мы интересуемся всем, что может предложить сейчас наука и производство, применяем это в работе, часто даже экспериментируем. В этом году мы заключили несколько соглашений с министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области и промышленным кластером «Цифровая энергетика», а еще одно соглашение — с ПАО «Ростелеком». Сейчас в рамках этих соглашений реализуются несколько пилотных проектов, которые предусматривают проектирование и последующее применение программно-технических комплексов систем цифрового управления объектами электросетевого хозяйства. Хотела бы отметить, что в этом направлении мы работаем давно, например, используются беспилотные летательные аппараты для обследования линий электропередачи и аудита просек. Также помогают в работе современные средства видеофиксации для контроля производственных процессов. Открою секрет: мы ставим перед собой задачу в следующем году приступить к разработке роботизированных сервисов для приема и обработки обращений потребителей. Что касается основного производства, то могу сказать, что уже сейчас в компании запущен режим автоматического сбора информации и управления электросетью, дистанционного сбора параметров сети, снятия показаний приборов учета и управления нагрузками.

— В конце декабря традиционно отмечается ваш профессиональный праздник — День энергетика. Какие отличительные черты соответствуют этой профессии, на ваш взгляд? Как встретят праздник в «РЭС»?

— День энергетика — это праздник тех, кто посвятил свою жизнь трудному, но очень значимому делу — обеспечению людей светом и теплом. Высокое напряжение, круглосуточный режим работы и повышенная ответственность — удел крепких, мужественных людей. Энергетиков всегда отличают особая сплоченность, взаимовыручка и готовность к любым испытаниям.

У нас работают люди разных поколений, имеющие различные специальности и опыт. И от профессиональной работы каждого из них и налаженного взаимодействия всего коллектива зависит электроснабжение Новосибирска (третьего города в стране) и почти 500 населенных пунктов региона.

Традиционно именно в свой профессиональный праздник мы, энергетики, подводим итоги прошедшего года и строим планы на будущий. Уходящий год еще больше сплотил всех нас — мы доказали, что можем эффективно использовать наши внутренние возможности для решения стратегических задач. Еще многое предстоит сделать.

В преддверии Дня энергетика мне особенно приятно поблагодарить каждого представителя нашего коллектива за верность профессии, за честное и достойное отношение к делу, за ответственную и результативную работу. Слова особой признательности я адресую тем, кто встретит свой праздник на рабочем месте, ведь надежное электроснабжение было и остается основным приоритетом в нашей работе.

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