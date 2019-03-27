Как отмечается в сообщении СК РФ, действия Абызова и его соучастников поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда российских регионов. Действия фигурантов квалифицированы по ч.ч.2,3 ст.210 УК РФ и по ч.4 ст.159 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе; мошенничество). Сам Михаил Абызов был задержан в Москве сотрудниками ФСБ.

Напомним, что МИхаил Абызов родился в 1972 году в Минске. С 1993 года он занимал руководящие посты в ряде компаний топливно-энергетического комплекса. Так, в 1998 году Абызов был назначен заместителем председателя совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго». В том же году Абызов стал членом правления и начальником департамента инвестиционной политики и бизнес-проектов РАО «ЕЭС России». С 1999 года Абызов — заместитель председателя правления РАО «ЕЭС России». В июне 2003 года Абызов занял пост председателя совета директоров ОАО «Российские коммунальные системы». С 2005 по 2007 годы был генеральным директором ЗАО «УК „Кузбассразрезуголь“». Кроме того, с 2006 года по 16 января 2012 года Абызов занимал должность председателя совета директоров бизнес-группы RU-COM (куда в частности на тот момент входили крупные новосибирские энергетические компании «СИБЭКО» и «РЭС», а также завод «ЭЛСИБ», ЗАО «Строитель» и ряд других предприятий региона), а с июля 2007 года по 16 января 2012 года — председатель совета директоров ОАО «Группа Е4». В начале 2012 года Абызов был назначен советником президента России, а летом этого же года вошел в состав нового правительства. В мае 2018 года покинул пост из-за упразднения должности.