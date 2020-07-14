В рамках расследования уголовного дела главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) России установлена причастность бизнесмена Михаила Абызова и его соучастников к легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, а также к коммерческому подкупу. Об этом сообщает пресс-служба СК.

По данным СК РФ стали известны новые соучастники преступной деятельности Абызова, среди них бывшие топ-менеджеры АО «Сибирская энергетическая компания» («СИБЭКО») Руслан Власов, Яна Балан (в настоящее время — глава «РЭС») и Оксана Роженкова, а также директор ООО «Ру-Ком» Олег Серебренников.

Бывший министр открытого правительства РФ, бизнесмен, экс-владелец «СИБЭКО» Михаил Абызов был задержан в Москве в марте 2019 года по подозрению в участии и создании организованного преступного сообщества с использованием служебного положения в ч. 3 ст. 210 УК РФ и о мошенничестве в особо крупном размере в ч. 4 ст. 159 УК РФ.

«Выявить факт легализации денежных средств удалось при содействии Росфинмониторинга и компетентных органов Республики Кипр. В 2014 году Абызов и его соучастники, действуя в составе организованной группы, похитили денежные средства компаний «СИБЭКО» и «РЭС» на общую сумму в размере 4 млрд рублей. Соучастники поставили под угрозу надёжность функционирования генерирующего оборудования компании «СИБЭКО» в рамках функционирования единой энергетической системы России. Также их преступные действия влекли необоснованную тарифную нагрузку на потребителя электрической энергии. Похищенные средства они вывели из России и поместили в банках на территории Республики Кипр на рублевых счетах. Затем деньги были конвертированы в доллары США для придания правомерного вида их владению», — говорится в отчете СК.

Также следствием был установлен факт коммерческого подкупа. «В 2017 году Михаил Абызов фактически владел контрольным пакетом акций АО «СИБЭКО», которые были оформлены на подконтрольные ему оффшорные компании. При этом сведения о своем имущественном положении в нарушение антикоррупционного законодательства он скрывал. Желая продать этот пакет акций, Михаил Абызов через других участников преступной группы передал в качестве коммерческого подкупа 78 млн рублей бывшим топ-менеджерам «СИБЭКО» Руслану Власову, Яне Балан и Оксане Роженковой. Со своей стороны они скрытно от акционеров, контролирующих органов, работников предприятия передали потенциальному покупателю акций значимую информацию о деятельности «СИБЭКО», в том числе финансового характера», — отмечает пресс-служба СК.

По данным Следственного комитета РФ, в настоящее время с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия и иные процессуальные мероприятия.

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