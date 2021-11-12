Депутаты от КПРФ предложили вернуть в Новосибирскую область 32 миллиарда рублей

11 ноября депутаты Законодательного собрания региона предложили решить проблемы ЖКХ в Новосибирской области за счёт средств, которые суд постановил изъять у миллиардера Михаила Абызова.

На заседании комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Законодательного собрания Новосибирской области, состоявшемся 11 ноября, депутаты обратились к проблеме коммунального хозяйства Новосибирска.

Представитель фракции КПРФ Виталий Быков предложил в качестве альтернативы значительному увеличению тарифов на ЖКХ, на котором настаивает Сибирская генерирующая компания (СГК), исправить ситуацию с обновлением тепловых сетей за счёт средств, которые суд постановил изъять у миллиардера Михаила Абызова.

«Проблема с тепловыми сетями в Новосибирске известна всем, в то же время в СГК говорят о низком тарифе. Вместе с тем бывший собственник «СибЭКО» господин Абызов сделал здесь большое состояние, а затем продал компанию за 32 миллиарда рублей. Предлагаем совместно с социально-экономическими и правовым департаментами поискать возможный механизм изъятия денежных средств на целевое развитие тепловых сетей Новосибирска и Новосибирского района», – заявил депутат Виталий Быков.

Инициативу депутата-коммуниста поддержали не только его товарищи по партии Яков Новосёлов и Евгений Смышляев, но и другие члены комиссии. Поэтому теперь комиссией готовится соответствующий проект обращения для вынесения на очередную сессию регионального парламента.

В комментарии «Континенту Сибирь» член фракции КПРФ в Заксобрании Новосибирской области Яков Новосёлов отметил, что в настоящее время средства по постановлению суда с Михаила Абызова ещё не взысканы, «но когда взыскание будет произведено, что-либо делать будет уже поздно – деньги уйдут в федеральный бюджет».

По словам Якова Новосёлова, если предложение комиссии поддержит большинство депутатов Заксобрания Новосибирской области, и соответствующее обращение регионального парламента будет направлено в федеральные структуры, регион с большой долей вероятности получит все 32 миллиарда рублей, или значимую часть этих средств.

Собеседник «Континента Сибирь» напомнил, что величина годового бюджета города Новосибирска на сегодняшний день составляет порядка 50 миллиардов рублей и «если в региональный бюджет будут возвращены 32 миллиарда целевых средств на модернизацию ЖКХ, это позволит на долгие годы забыть о проблеме износа теплосетей, который на сегодня составляет порядка 70-75%».