Суд взыскал с экс-министра Абызова и Альфа-банка 126 миллионов долларов

Гагаринский суд Москвы взыскал с экс-министра по делам «Открытого правительства», бывшего руководителя компании «Новосибирскэнерго» Михаила Абызова $22 млн, а с Альфа-банка — $30,8 млн и 5,6 млрд руб, сообщает пресс-служба суда.

Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и взыскал с экс-министра по делам «Открытого правительства», бывшего бенефициара компании «Сибэко» Михаила Абызова $22 млн, а с АО «Альфа-банк» — $30,8 млн и 5,6 млрд рублей в доход Российской Федерации.

«По результатам рассмотрения гражданского дела по исковому заявлению заместителя генерального прокурора Российской Федерации к Абызову Михаилу Анатольевичу, АО «Альфа-Банк» о взыскании денежных средств в доход Российской Федерации вынесено решение об удовлетворении исковых требований», — сказано в сообщении.

Иск был подан в августе текущего года и связан с прошлым прокурорским иском к Абызову на 32,5 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ». Речь шла о выручке, полученной структурами бывшего министра от продажи ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО).

По версии ведомства, часть средств были конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в блокчейн-платформу TON мессенджера Telegram братьев Дуровых, однако комиссия по ценных бумагам и биржам США через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам.

Когда проект не состоялся, средства с десятипроцентным доходом в размере $126,5 млн подлежали возврату в Россию, но Абызов перечислил их на счета «транзитных иностранных компаний» с целью погашения своих и связных с ним компаний обязательств. Альфа-банк, в свою очередь, по версии следствия провел операции со средствами экс-министра и обратил в свою собственность $104,5 млн. Также Генпрокуратура установила, что оставшиеся $22 млн Абызов направил на счета подконтрольных ему лиц.

Банк и Михаил Абызов вину отрицают и намерены обжаловать судебное решение. Защита экс-министра считает, что обвинение повторно взыскало с подсудимого то, что уже было взыскано судом по иску о 32,5 млрд рублей.

Напомним, Михаил Абызов был задержан в марте 2019 года по подозрению в афере на четыре млн рублей. По версии следствия, он вывозил за рубеж денежные средства, полученные в результате обмана акционеров ООО «СИБЭКО» и ОАО «РЭС». Летом прошлого года в деле экс-чиновника появились эпизоды, связанные с подкупом и отмыванием денег.