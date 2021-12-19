36-летний житель Новосибирской области скончался от коронавируса

За минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались тринадцать человек, среди них 36-летний мужчина.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавирусной инфекции скончались трое мужчин в возрасте от 36 до 89 лет, а также десять женщин в возрасте от 59 до 87 лет.

В инфекционных госпиталях региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 3 708 пациентов, в том числе 44 ребенка. В отделениях реанимации лечатся 312 человек. Искусственная вентиляция легких требуется 52 пациентам.

За сутки заболевание выявили у 382 человек. С начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировано 90 168 случаев коронавируса. 60 797 пациентов полностью выздоровели, 4 071 — скончался.

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 349 человек, от заболевания скончались пять пациентов. Медицинскую помощь в регионе получают 6 600 пациентов с диагнозом COVID-19, в стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 030 человек.

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали 498 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 27 человек. В инфекционных стационарах с диагнозом COVID-19 находятся 2 608 человек, еще 215 пациентов лечатся от вирусной пневмонии. Тяжело переносят заболевание 558 человек, аппарат ИВЛ требуется 220 пациентам.

Напомним, с 20 декабря в Новосибирской области вводится система QR-кодов для посещения некоторых объектов сферы услуг. В них вошли парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, бани, сауны. В регионе также будут проверять QR-коды у родителей при посещении детских новогодних мероприятий.