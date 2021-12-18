Более 4000 человек умерли в Новосибирской области с начала пандемии

По данным оперативного штаба на утро 18 декабря в Новосибирской области зарегистрировано еще 390 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на пять человек больше, чем сутками ранее.

За прошедшие сутки от COVID-19 в Новосибирской области умерли еще шестнадцать пациентов: девять мужчин в возрасте от 57 до 75 лет и семь женщин в возрасте от 49 до 88 лет. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 89786 случаев коронавируса, в том числе у 9995 детей, от коронавируса умерли 4 058 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3 652 пациента, в том числе 44 ребенка. В отделениях реанимации находятся 333 человека. На ИВЛ – 57 пациентов.

В Красноярском крае за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 655 жителей, 35 пациентов умерли от COVID-19. В Омской области 538 заболевших коронавирусом, в Алтайском крае количество заболевших за сутки составило 500 человек, умерли от коронавирусной инфекции еще 28 человек. В Кузбассе – 351 случай заражения коронавирусной инфекцией, 4 пациента скончались. В Томской области выявлено 192 случая коронавируса за сутки.