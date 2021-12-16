В Новосибирской области ввели QR-коды в парикмахерских и салонах красоты

В Новосибирской области расширен перечень организаций для посещения по QR-кодам. В него вошли парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, бани, сауны. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

С 20 декабря в Новосибирской области вводится система QR-кодов для посещения парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, бань и саун. Документ также потребуется при посещении ателье, выставочных залов, а также на базах отдыха.

В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что кроме QR-кода гражданин также может предъявить сертификат о вакцинации против коронавируса или справку о перенесенном заболевании. Допускается также предъявление отрицательного результата ПЦР-теста — его действие в регионе сокращено до 48 часов. Ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет. Отметим, вместе с QR-кодов житель региона также должен предъявить документ, удостоверяющий личность.

В Новосибирской области также необходимо поставить прививку против коронавируса лицам в возрасте 60 лет и старше, за исключением тех, кто имеет противопоказания к вакцинации или переболел коронавирусом в последние шесть месяцев. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Александр Щербатов.

«Еженедельно регистрируется 2 790- 2 738 новых случаев, показатель заболеваемости 99,7-97,8 на 100 тыс. населения. В структуре заболеваемости 86,4% случаев приходится на взрослое население. Одним из наиболее значимых контингентов риска, дающим высокие показатели заболеваемости и наибольшие показатели смертности, остается группа лиц в возрасте 60 лет и старше. Лица старшего возраста наиболее подвержены риску тяжелого течения заболеваемости, а также летального исхода», — указано в документе.

Сообщается, что с 29 декабря по 9 января в регионе приостановят посещение гражданами аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат и площадок — в период зимних каникул.

«Услуги по приему и размещению детей в организациях отдыха и оздоровления сезонного или круглогодичного действия рекомендуется предоставлять при соблюдении следующих условий: к работе в учреждениях допускаются лица, имеющие действующий QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации, либо справку о перенесенном заболевании, или справку о наличии противопоказаний к вакцинации», — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Напомним, о том, что в Новосибирской области планируется расширить список заведений, для посещения которых требуется QR-код, стало известно 13 декабря. В регионе также продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса.