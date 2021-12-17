QR-коды будут проверять у родителей при входе на новогодние утренники в Новосибирской области

Власти Новосибирской области назвали условия для допуска родителей на детские новогодние мероприятия – одним из них станет свидетельство о прохождении вакцинации. В прошлом году мам и пап на утренники из-за коронавируса не пустили.

Условия проведения праздничных мероприятий в детских садах и школах обсудили на заседании оперативного штаба Новосибирской области 17 декабря. Как сообщает пресс-служба облправительства, одним из требований станет наличие QR-кода у родителей, которые будут присутствовать на утренниках.

«Возможность присутствия родителей (законных представителей) обучающихся на новогодних утренниках в образовательных организациях допускается при соблюдении санитарных норм, в том числе: прохождение входного фильтра, соблюдение масочного режима, наличие подтвержденных сведений о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесённого заболевания за последние шесть месяцев», — говорится в сообщении.

Кроме того, на детских праздниках предписано разделить потоки детей и минимизировать контакты между разными группами и классами, а после мероприятий – провести влажную уборку помещения с использованием дезинфицирующих средств.

Также рекомендовано отказаться от проведения игровых и анимационных мероприятий. Вместо них, согласно предписанию, следует организовать представление. При этом артисты будут допущены на праздник при наличии QR-кода.

Напомним, в 2020 году одним из условий проведения новогодних утренников было отсутствие родителей.