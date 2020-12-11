В детсадах Новосибирска новогодние утренники пройдут без родителей

В мэрии Новосибирска рассказали об условиях, при которых разрешается проводить новогодние мероприятия в школах и детских садах во время пандемии. Одно из них – отсутствие родителей на празднике.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета 11 декабря, на празднике должно присутствовать не более 50 человек. Власти также порекомендовали проводить мероприятия в составе одного класса или группы, не привлекать аниматоров и исключить присутствие родителей.

После торжества предписывается провести уборку в помещении с дезинфицирующими растворами. Кроме того, под запретом будут хлопушки и фейерверки, а гирлянды для украшения залов должны иметь лицензию.

По словам начальника департамента образования мэрии Рамиля Ахметгареева, ограничительные меры приняты для того, чтобы дети ощутили праздник, несмотря на пандемию. А те родители, которые хотят принять участие в мероприятиях, могут помочь педагогам к ним подготовиться.

«Если родители хотят принять участие в подготовке к празднику, им нужно обратиться к руководителям. Я думаю, что они будут не против посотрудничать. Наша главная задача – сохранение жизни и здоровья детей и сотрудников, поэтому принимаемые меры являются основой для того, чтобы, несмотря на пандемию, дети, все-таки, ощутили Новый год», – пояснил начальник департамента.

В мэрии также отмечают, что руководители школ и детсадов могут принять решение об организации праздников самостоятельно исходя из эпидемиологической ситуации в учреждениях.

Напомним, в конце ноября власти Новосибирской области назвали условия проведения новогодних корпоративов.

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