Нужно ли вводить QR-коды в общественном транспорте Новосибирска?

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области 25 ноября поддержали федеральный законопроект о введении системы QR-кодов в общественных местах. В Новосибирской области уже действует система QR-кодов при посещении массовых мероприятий. Также с 12 ноября ограничительная мера была введена в заведениях общественного питания, однако общественный транспорт эти меры пока не затронули. «Континент Сибирь» приглашает принять участие в голосовании.
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