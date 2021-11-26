Нужно ли вводить QR-коды в общественном транспорте Новосибирска?

Иван Петров
 
QR-коды в общественном транспорте

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области 25 ноября поддержали федеральный законопроект о введении системы QR-кодов в общественных местах.  В Новосибирской области уже действует система QR-кодов при посещении массовых мероприятий. Также с 12 ноября ограничительная мера была введена в заведениях общественного питания, однако общественный транспорт эти меры пока не затронули. «Континент Сибирь» приглашает принять участие в голосовании.  

На ваш взгляд, требуется ли вводить QR-коды в общественном транспорте Новосибирска?

Результаты опроса

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