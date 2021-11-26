Нужно ли вводить QR-коды в общественном транспорте Новосибирска?

26 Ноябрь, Пятница

12:14

Власти Кузбасса назвали возможную причину аварии на шахте «Листвяжная»

11:26

В Новосибирской области до конца года завершат возведение ещё двух долгостроев благодаря господдержке

10:16

Число жертв аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе достигло 52 человек

25 Ноябрь, Четверг

22:21

Новосибирский оппозиционер покинул Россию из-за перспективы уголовного преследования

20:58

Общественная палата Красноярского края не поддержала введения QR-кодов

20:28

Депутаты Заксобрания обратились за поддержкой к заместителю председателя правительства РФ Александру Новаку

20:12

В Новосибирске объявлен аукцион на благоустройство территории в пойме реки Каменки – первого этапа единственного пока в России подтопляемого парка

19:09

Депутаты Заксобрания увеличили размер лимита для выплат по концессиям из бюджета Новосибирской области

19:02

Новосибирский оперный театр и НГУАДИ подписали соглашение о сотрудничестве

17:49

Ввод поликлиник по проекту ГЧП в Новосибирске переносится на 2023 год

17:11

11 человек погибли в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

16:19

Правительство Новосибирской области продолжит работу по привлечению дополнительных ресурсов из федерального бюджета

15:06

Замгенпрокурора РФ объявил предостережение новоиспечённому вице-губернатору Новосибирской области

14:08

Депутаты Заксобрания Новосибирской области поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов

14:04

Экс-замминистра транспорта Новосибирской области до конца года будет под стражей

13:14

Новосибирские власти объяснили, почему в Верх-Туле не ведется строительство мусорного полигона

13:11

Росздравнадзор одобрил к применению тест-систему диагностики COVID-19, созданную в Новосибирске