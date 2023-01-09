Новосибирцам необязательно вакцинироваться от COVID-19 для поездки в Таиланд — российские перевозчики

В правила въезда в Таиланд, действие которых началось 9 января, внесли изменения. Туристы, не имеющие справки о вакцинации от коронавируса или перенесённом заболевании, могут пройти ПЦР-тест по прилёту.

Об обновлённых правилах посещения королевства сообщили в своих Telegram-каналах российские авиакомпании Azur Air и «Аэрофлот».

«При отсутствии сертификата или справки туристу будет предложено пройти ПЦР-тестирование на COVID-19 в аэропорту прибытия», — говорится в официальном сообщении «Аэрофлота».

Оплатить прохождение ПЦР-теста турист должен будет сам. В течение какого срока будут готовы результаты, и нужно ли соблюдать карантин, перевозчики не уточняют. Сообщается, что о действиях для прохождения теста пассажира проинструктируют сотрудники аэропорта.

Напомним, что на днях Таиланд, отменивший «ковидные» ограничения для туристов в октябре, объявил об их возврате. Согласно новым правилам, для регистрации на авиарейс туристам необходимо иметь при себе справку о вакцинации или перенесённом заболевании либо документ о противопоказании к постановке прививки. На лиц до 18 лет эти требования не распространяются.

Необходимые документы должны быть переведены на английский язык, учитываются все вакцины, одобренные ВОЗ и Министерством общественного здравоохранения Таиланда. В том числе – «Спутник V» и «Спутник Лайт». С момента окончания вакцинации должно пройти как минимум 14 дней, а справка о выздоровлении должна быть получена не позднее, чем за 180 дней до предъявления.

Ограничения планируется сохранить как минимум до конца января.

Также напомним, что летом в Красноярском крае отменили самоизоляцию до результата ПЦР-теста для прилетевших из-за рубежа.