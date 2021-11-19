В правительстве Новосибирской области напомнили о готовящемся федеральном законе о проверке QR-кодов

Проводить системный контроль за использованием QR-кодов в Новосибирской области позволит новый федеральный закон, напомнили в областном правительстве 19 ноября. Сейчас в регионе ведётся усиленный мониторинг организаций на предмет соблюдения ограничительной меры.

Проверки QR-кодов в Новосибирской области успешно проводятся на культурно-массовых и спортивных мероприятиях, их посетители достаточно дисциплинировано выполняют необходимые требования, сообщают в областном правительстве. Также в усиленном режиме ведётся мониторинг работы предприятий общепита по системе QR-кодов.

Итоги проверок по соблюдению ограничительных мер, проведённых за неделю региональными органами исполнительной власти совместно с Роспотребнадзором и полицией, подвели 19 ноября в правительстве Новосибирской области на совещании под руководством заместителя губернатора Сергея Сёмки.

Участники совещания напомнили, что правительство Российской Федерации направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

«Предлагаемые решения – экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом. После принятия законопроектов в регионе сформируется более системный подход к регулированию работы предприятий и организаций по QR-кодам», — отметили в правительстве Новосибирской области.

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с Управлением Роспотребнадзора и ГУ МВД по региону провело 236 мероприятий по соблюдению режима повышенной готовности, проверены 185 объектов торговли и общественного питания в семи торговых центрах и 51 отдельно стоящем объекте. По итогам проверок возбуждено три административных производства.

На 20 предприятиях, оказывающих услуги общественного питания, специалисты минпромторга проконтролировали работу по организации проверки QR-кода посетителей. Рейдовые мероприятия также прошли на всех видах транспорта, в итоге составлено 28 протоколов об административных правонарушениях на физических лиц и двух перевозчиков.

Министерство ЖКХ и энергетики области проверило 65 объектов торговли, на двух предприятиях выявлены нарушения. В минЖКХ региона поступило три заявки от управляющих компаний на предоставление дезинфицирующих средств. Министерство экономического развития проверило 20 объектов сферы гостиничного бизнеса, в двух гостиницах проведён мониторинг работы по системе QR-кодов.

Министерство культуры проверило девять учреждений культуры и концертных площадок. По итогам рейда пять посетителей цирка не были допущены на представление из-за отсутствия QR-кодов.

Минстрой региона провёл десять рейдовых мероприятий, в том числе в офисах продаж недвижимости. Министерство физической культуры и спорта посетило с рейдами пять крупных спортивных мероприятий в таких спорткомплексах, как ЛДС «Сибирь», «Локомотив-арена», и нарушений не выявило.

Напомним, правительство Новосибирской области одобрило продление ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, до 31 декабря. В регионе введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан и действует система QR-кодов.