В новосибирских кафе и ресторанах заработала система QR-кодов

С 12 ноября при входе в новосибирские заведения общественного питания начали требовать QR-коды. Без свидетельств о вакцинации или перенесённом заболевании жители региона теперь могут лишь заказать еду навынос или на дом.

Система QR-кодов начала действовать в заведениях общественного питания Новосибирской области в пятницу, 12 ноября, в соответствии с постановлением главного санитарного врача региона. Войти в кафе и рестораны на территории Новосибирской области теперь можно лишь при предъявлении свидетельства о прохождении вакцинации или перенесённом в течение полугода коронавирусе, а также при наличии ПЦР-теста, действующего 72 часа, либо медотвода.

Согласно постановлению, потребовать QR-код не могут лишь в общепитах на территории вокзалов, аэропорта, АЗС, а также в столовых на предприятиях. Ограничение не распространяется также на доставку продуктов и покупку еды навынос.

О сроках действия принятых мер в сфере общепита Новосибирской области пока не сообщается. Власти региона обозначили QR‑коды для общепита как временную меру, которую можно снять сразу, как только представится возможность.

По словам главы областного минпромторга Андрея Гончарова, такие меры помогут стимулировать ход вакцинации в регионе и удержать на плаву местный бизнес. Между тем рестораторы Омской области, где система QR-кодов в заведениях общепита действует с начала месяца, заявили о резком падении выручки в связи с введённым ограничением. По неофициальным данным, его отмены готовы также просить представители гастрономического бизнеса в Новосибирской области.

Накануне появилась информация о том, что в одном из ресторанов быстрого питания в Новосибирске (Subway) начали требовать QR-код за день до вступления в силу соответствующего постановления. Как прокомментировала управляющая Subway изданию НГС, это было связано с тем, что в регионах, где работает сеть, ограничение уже действует.

Ранее «Континент Сибирь» выяснял, как скажется система QR-кодов на ресторанном бизнесе в Новосибирской области, и чего ожидают участники рынка.