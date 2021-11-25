70% жителей Новосибирска выступили против введения QR-кодов в общественном транспорте

Большинство жителей Новосибирска выступили против введения системы QR-кодов в общественном транспорте. Поддержали ограничительную меру лишь 16% горожан.

Портал SuperJob провел опрос среди жителей России с целью узнать, как они относятся к введению в общественном транспорте QR-кодов, подтверждающих вакцинацию.

Согласно результатам опроса, лишь 14% жителей Россиян поддерживают ограничительную меру, не согласились с необходимостью введения системы QR-кодов в общественном транспорте 65% опрошенных россиян. Меньше всего сторонников антиковидной меры в Челябинске (4%) и Екатеринбурге (6%).

В Новосибирске против ужесточения ковидных ограничений выступили 70% респондентов, поддержали меру 16% опрошенных.

«Процент одобряющих такую инициативу оказался одним из самых высоких для российских городов-милионников: лучше идею встретили только в Перми, Волгоград и Краснодаре. Процент же противников среди опрошенных оказался средним относительно других крупнейших российских городов», — сообщает пресс-служба SuperJob.

В Красноярске против введения системы QR-кодов в общественном транспорте выступили 65% опрошенных горожан, 15% поддержали меру. В Омске инициативу одобрили 12% респондентов, когда 64% опрошенных считают, что в городе не нужно вводить ограничительную меру.

Напомним, в Новосибирской области действует система QR-кодов при посещении массовых мероприятий и отдельных организаций. С 12 ноября ограничительная мера введена в заведениях общественного питания. Новосибирские рестораторы попросили правительство региона пересмотреть систему QR-кодов в общепите. По данным представителей отрасли, за 10 дней с введения ограничительной меры выручка заведений общепита упала на 50-70%.