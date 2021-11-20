Шестнадцать человек скончались от COVID-19 в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, на утро 20 ноября в Новосибирской области от коронавирусной инфекции за сутки скончались шестнадцать человек.

За минувшие сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли пятеро мужчин в возрасте от 59 до 80 лет, а также одиннадцать женщин в возрасте от 43 до 90 лет. Всего в регионе от заболевания скончались 3 652 пациента.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на коронавирус находятся 4 023 человек, в том числе 60 детей. В отделениях реанимации лечатся 381 человек, искусственная вентиляция легких требуется 62 пациентам.

За сутки коронавирус выявили у 392 человек, что является минимальным значением за прошедшую неделю. Максимальный прирост больных был зафиксирован во вторник, 16 ноября, когда COVID-19 выявили у 409 человек.

В Кузбассе за сутки выявили 398 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, от заболевания скончались четыре пациента. В регионе медицинскую помощь получают 3 419 пациентов с диагнозом COVID-19, в стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 18 895 человек. 3 744 пациентов находятся в инфекционных стационарах региона с диагнозом COVID-19, у 409 пациентов подтверждена вирусная пневмония.

В Алтайском крае за прошедшие сутки зафиксировали 534 случаев COVID-19, от коронавируса скончались 27 человек. Тяжело переносят заболевание 774 человека, аппарат ИВЛ требуется 305 пациентам.

Напомним, в Новосибирской области действует система QR-кодов для посещения массовых мероприятий и некоторых организаций, в том числе заведений общепита. Власти страны также готовят законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

В регионе введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан от коронавируса. Вакцинация необходима для формирования коллективного иммунитета к заболеванию. По последним данным, в Новосибирской области первым компонентом привито более 1 млн 88 тыс. жителей региона, завершили полный курс 895 592 человека.