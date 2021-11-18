Минздрав Новосибирской области сообщил о новом суточном рекорде вакцинации в регионе

В Новосибирской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. За последние сутки в регионе привились более 23 тысяч человек, сообщили в областном правительстве 18 ноября. Как отмечают в минздраве региона, на сегодня это абсолютный суточный рекорд.

О работе по недопущению распространения коронавирусной инфекции и актуальной эпидемиологической ситуации в регионе рассказал на брифинге оперативного штаба 18 ноября министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«Продолжаем массовую вакцинацию. Привито первым компонентом уже более 1 млн 88 тысяч жителей Новосибирской области, завершили полный курс 895 592 человека. За вчерашний день – абсолютный рекорд количества вакцинированных жителей. Мы привили 23 166 человек, из них первым компонентом – 15 148. Вакцина регулярно поступает и распределяется по медицинским учреждениям», – сообщил министр.

Константин Хальзов также отметил, что в общей сложности в регионе в коронавирусных госпиталях развернуто 4785 коек. Пока этого достаточно для оказания медицинской помощи в стационарных условиях, однако министерство поработало вопрос о перепрофилировании ещё двух медицинских учреждений в случае необходимости. Окончательные решения будут приниматься после анализа эпидситуации.

Сейчас в Новосибирской области открыто 144 кабинета в 92 пунктах вакцинации — 85 в городе и 59 в области. Напомним также, что через сайт Госуслуг и телефон Единой регистратуры 124 открыта запись для вакцинации для жителей любого района региона в поликлинике № 16 на левом берегу и поликлиниках №27 и №7 — на правом.

В Новосибирской области создана вся необходимая инфраструктура для вакцинации от коронавирусной инфекции. С актуальным перечнем действующих пунктов вакцинации можно ознакомиться на интерактивной карте, созданной министерством цифрового развития и связи региона.