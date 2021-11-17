Дополнительные кабинеты вакцинации от коронавируса открылись в Новосибирской области

Дополнительные кабинеты организованы в пунктах вакцинопрофилактики Новосибирской области. У жителей региона также появились новые возможности записаться на вакцинацию против коронавируса через портал Госуслуг и телефон Единой регистратуры 124.

Ход вакцинации против коронавирусной инфекции в Новосибирской области обсудили в правительстве региона на совещании под руководством первого заместителя губернатора Юрия Петухова 16 ноября.

Доклад о текущей прививочной кампании представила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина. Как отметила замминистра, за последнюю неделю с целью расширения возможностей для граждан принять участие в вакцинации дополнительно на базе имеющихся пунктов вакцинопрофилактики региональный минздрав организовал 21 кабинет вакцинации – 15 в Новосибирске и шесть в районах области. Таким образом, в общей сложности на 92 пунктах вакцинации открыто 144 кабинета вакцинации — 85 в городе и 59 в области.

Также через сайт Госуслуг и телефон Единой регистратуры 124 открыта запись для вакцинации для жителей любого района Новосибирской области в поликлинике № 16 на левом берегу и поликлиниках №27 и №7 на правом. Кроме того, для прохождения записи по живой очереди ранее специально был организован дополнительный кабинет в поликлинике №1.

Как отметили в областном правительстве, запасов вакцин для проведения вакцинации в регионе сейчас достаточно. Так, недавно была получена очередная партия в «Спутник Лайт» в количестве 63 тысячи доз. Она преимущественно предназначена для ревакцинации.

На совещании в правительстве региона Юрий Петухов также подчеркнул, что нужно обеспечить бесперебойную работу пунктов вакцинации, а при необходимости открыть дополнительные пункты. Он отметил важность чёткого соблюдения сроков обязательной вакцинации в соответствии с постановлением главного санитарного врача Новосибирской области, а также поручил главным врачам и руководителям муниципальных образований уделить особое внимание вакцинации граждан в возрасте от 60 лет.

Напомним, как отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на совещании в областном правительстве в понедельник, с момента введения обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан 12 октября количество привитых жителей региона увеличилось более чем на 30%.