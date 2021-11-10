Работников ещё двух сфер обязали вакцинироваться в Новосибирской области

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области выпустило постановление о введении новых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Документ обязывает вакцинироваться представителей ещё двух категорий населения.

Постановление главного санитарного врача Новосибирской области Александра Щербатова подписано 10 ноября.

Согласно документу, к лицам, которые должны пройти обязательную вакцинацию, теперь также отнесены сотрудники учреждений, предоставляющих временное проживание – гостиниц, общежитий и хостелов, а также служб доставки товаров, в том числе продуктов питания.

Первый компонент вакцины работники этих категорий должны получить до 17 декабря, а пройти полный курс иммунизации – до 17 января. Те из них, кто до первой даты не получит ни одной прививки, будут отстранены от работы или переведены на дистанционный режим. Такие же санкции будут применены к не прошедшим полную вакцинацию до второй даты.

Исключение составят люди, имеющие противопоказания к прохождению вакцинации, а также те, кто переболел коронавирусом в течение шести последних месяцев. Это должно подтверждаться соответствующими документами.

Напомним, предложение о введении этих мер Роспотребнадзор направил в адрес губернатора Андрея Травникова ещё в понедельник, о чём стало известно на оперативном совещании в областном правительстве.

Также с 12 ноября система QR-кодов начнёт действовать в общепитах Новосибирской области. Как рассказал журналистам в среду министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончаров, в случае снижения заболеваемости коронавирусом эта мера может быть отменена.