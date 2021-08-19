Новосибирский аквапарк подал на самобанкротство

Новосибирский аквапарк «Аквамир» направил заявление о банкротстве в Арбитражный суд Новосибирской области. Сумма исковых требований составила 2,1 миллиарда рублей.

Информация о том, что ООО Аквапарк Аквамир» подал иск о банкротстве, появилась на сайте арбитража 18 августа. Суд ещё не начал рассматривать заявление, поэтому дата первого заседания пока не назначена.

Управляющая компания новосибирского аквапарка «ВДТ Строй» была признана несостоятельной в сентябре 2020 года, её банкротства потребовала компания ПСК «Развитие» в марте 2019 года. Сумма исковых требований составляла 1,7 млн руб.

В конце 2020 года по требованию директора юридической фирмы Consigliere Алексея Морковского также был признан банкротом председатель правления застройщика аквапарка ГК «Кварсис» Петр Овчинников. На момент подачи заявления он должен был истцу 570 тыс. руб.

В августе сообщалось о том, что имущественные права на недостроенный «Спортивно-оздоровительный комплекс» новосибирского аквапарка «Аквамир» планируется выставить на торги по цене около полумиллиарда рублей. Позже были обнародованы данные оценщиков, согласно которым рыночная стоимость аквапарка составляет в 1,4 млрд руб. без НДС.

Ранее также на торги выставлялись права требования «Межтопэнергобанка» к компаниям, входящим в ГК «Кварсис» — предполагалось, что покупателю достанется в том числе находящийся в залоге новосибирский аквапарк, но заявок на участие в конкурсе так и не поступило.

Крупнейший в Сибири новосибирский аквапарк «Аквамир» заработал осенью 2016 года. Зимой 2021 года в результате конфликта управляющих субъектов, возникшего после банкротства управляющей компании, он был временно закрыт. В феврале заведение возобновило свою работу с новым арендатором— компанией «Белая Сфера Констракшен». Бывший арендатор — ООО «Глобал» — на днях подал иск о самобанкротстве.