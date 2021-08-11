Новосибирский аквапарк оценили в 1,4 млрд рублей

Рыночная стоимость здания новосибирского аквапарка «Аквамир», находящегося в залоге у «Межтопэнергобанка», составляет 1,4 млрд рублей. Об этом говорится в отчете оценщиков, составленном в рамках банкротства бывшей управляющей компании аквапарка, ООО «ВДТ строй».

Результаты оценки имущества ООО «ВДТ строй», входящей в ГК «Кварсис» Петра Овчинникова, опубликованы конкурсным управляющим компании «ВДТ строй» Дмитрием Ворониным на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. В отчете указано, что рыночная стоимость аквапарка «Аквамир» составляет 1,4 млрд рублей без НДС, еще около 29,5 млн рублей составляет цена обслуживающей аквапарк газовой котельной и более 300 млн рублей – стоимость прав и прав собственности на земельные участки под аквапарком.

Также были оценены входящие в конкурсную массу должника права на товарный знак «Аквамир» (37,2 тыс. рублей), «АКВАМИР» (50,1 тыс. рублей) и другое имущество. «Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки по состоянию на дату оценки составила два миллиарда сто тридцать восемь миллионов пятьсот двадцать пять тысяч триста тридцать два рубля без НДС», — говорится в отчете.

Напомним, ранее сообщалось о подготовке к продаже прав на входящий в имущественный комплекс акавапарка недостроенный «Спортивно-оздоровительный комплекс. Планируется, что они будут выставлены на торги по цене около полумиллиарда рублей. Кроме того, ранее, в рамках банкротства банка, выставлялись на торги права требования «Межтопэнергобанка» к трем компаниям, входящим в новосибирскую ГК «Кварсис»: ООО «Рост», ООО «Байр-Строй» и ООО «ВДТ Строй» на общую сумму 4 млрд рублей. Предполагалось, что покупателю достанется также находящийся в залоге аквапарк, однако заявок на участие в конкурсе так и не было подано.