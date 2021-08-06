Новосибирский аквапарк выставят на торги за полмиллиарда

Новосибирский аквапарк «Аквамир» будет выставлен на торги по цене около полумиллиарда рублей. Об этом сообщил представитель конкурсного управляющего банкротящегося «Межтопэнергобанка», в залоге у которого находится аквапарк.

Детали предстоящих торгов по продаже имущественного комплекса аквапарка содержатся в ответе на запрос конкурсного управляющего банкротящейся новосибирской компании «Байр-Строй», входящей в группу «Кварсис». Напомним, аквапарк «Аквамир» находится в залоге у «Межтопэнергобанка», признанного несостоятельным. Ранее, в рамках банкротства банка, выставлялись на торги права требования «Межтопэнергобанка» к трем компаниям, входящим в новосибирскую ГК «Кварсис»: ООО «Рост», ООО «Байр-Строй» и ООО «ВДТ Строй» на общую сумму 4 млрд рублей. Предполагалось, что покупателю достанется также находящийся в залоге аквапарк, однако заявок на участие в конкурсе так и не было подано.

По информации представителя конкурсного управляющего «Межтопэнергобанка» (документ размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве – «КС»), имущественные права на комплекс «Аквамира» в ближайшее время будут выставлены на торги. В состав лота войдут оздоровительный комплекс с аквапарком, гостиницей, многоуровневой автостоянкой и газовой котельной, а также земельные участки на улице Яринцевской. Начальная цена продажи составит 482,9 млн рублей, предполагается 6 периодов торгов с понижением цены до окончательной суммы в размере около 282,5 млн рублей. Организатором торгов выступит «Российский аукционный дом». О дате начала торгов представитель управляющего банка пообещал сообщить дополнительно.

Арбитражный суд Новосибирской области признал несостоятельной компанию Петра Овчинникова «ВДТ Строй», управляющую новосибирским аквапарком, в сентябре прошлого года. Признать ООО «ВДТ Строй» банкротом в марте 2019 года потребовала компания ПСК «Развитие». Сумма исковых требований составила 1,7 млн рублей. Одним из главных кредиторов компании (58,25% голосов от всего реестра) является ПАО «Межтопэнергобанк». Сумма долга застройщика банку превышает 2 млрд рублей.