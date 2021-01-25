Заблокированный «неизвестными» новосибирский аквапарк закрыли на неопределённый срок

На странице новосибирского аквапарка «Аквамир» в социальных сетях появилась информация о временной приостановке работы учреждения. В посте сообщили, что неизвестные лица никого не впускают в здание.

Как говорится в сообщении от 25 января, утром аквапарк «был заблокирован неизвестными».

«На данный момент деятельность аквапарка приостановлена, следите за новостями, мы будем держать вас в курсе событий», — сообщает руководство учреждения.

По данным СМИ, аквапарк заблокировала полиция.

Накануне представитель конкурсного управляющего владельца компании «Аквамир» — банкротящейся ООО «ВДТ-Строй» сообщил о готовности приостановить работу аквапарка, в том числе из-за долгов управляющей компании ООО «Глобал». Он отметил, что необходимо также проверить заведение на предмет возможных санитарных нарушений со стороны УК. При этом управляющий назвал дату приостановки работы – 25 января.

Вместе с тем, в самом аквапарке сообщили, что заведение в этот день будет работать в обычном режиме.

Ранее также сообщалось, что в начале года новосибирский аквапарк оказался в центре скандала, когда охрана заведения ограничила вход посетителей в здание, объяснив это опасностью коронавируса. В результате новосибирцы с купленными билетами вынуждены были стоять на морозе, а затем и вовсе уйти. Позже руководство парка извинилось на доставленные неудобства.