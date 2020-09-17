Управляющая компания новосибирского аквапарка признана банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области признал несостоятельной компанию Петра Овчинникова «ВДТ Строй», управляющую новосибирским аквапарком. Ходе процесса выяснилось, что должник «фактически сдал аквапарк в аренду».

Сообщение о вынесенном решении опубликовано на сайте арбитражного суда Новосибирской области. В ООО «ВДТ Строй» введено конкурсное производство сроком на 6 месяцев, управляющим назначен Дмитрий Воронин. Напомним, признать ООО «ВДТ Строй» банкротом в марте 2019 года потребовала ПСК «Развитие». Сумма исковых требований составила 1,7 млн рублей. В конце августа того же года в компании было введено наблюдение. Одним из главных кредиторов компании (58,25% голосов от всего реестра) является ПАО «Межтопэнергобанк». Сумма долга застройщика банку превышает 2 млрд рублей.

В ходе процесса руководство компании-должника выступило против банкротства, пояснив, что ищет инвесторов для возможности заключения мирового соглашения. Однако суд счел восстановление платежеспособности «ВДТ Строя» невозможным. Хозяйственная деятельность должника стала убыточной, кроме того, в 2019 году, по материалам суда, компания «фактически сдала аквапарк в аренду». «При анализе финансового состояния должника временный управляющий пришел к выводу о том, что если ООО «ВДТ Строй» будет направлять всю рассчитанную сумму чистой прибыли на погашение кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов должника, то обществу понадобится 13 лет», — резюмировал суд.

ОО «ВДТ Строй» является управляющей компанией новосибирского аквапарка «Аквамир», строила который еще одна компания Петра Овчинникова — ООО «Кварсис-строитель».

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