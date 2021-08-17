Бывший арендатор новосибирского аквапарка пошел на самобанкротство

Бывший арендатор новосибирского аквапарка «Аквамир» ООО «Глобал» подал иск о самобанкротстве.

Заявление компания направила в арбитражный суд Новосибирской области 16 августа, организация просит ведомство признать ее банкротом. Сумма исковых требований не указана, как и детали заявления — на данный момент иск не принят в производство.

ООО «Глобал» зарегистрировано в 2018 году, директором организации является Виктор Шарнин, учредитель — Николай Силантьев, ему принадлежит 100% доли компании.

По данным Rusprofile, ООО «Глобал» участвует в 24 судебных делах, в 14 из них выступает в качестве ответчика, в пяти — истец, и еще в пяти как третье или иное лицо. Сумма исковых требований составляет 11, 3 млн рублей. В отношении компании ведутся исполнительные производства на сумму 6, 6 млн рублей.

За 2019 год выручка организации составила 147 млн рублей, прибыль — 8,7 млн рублей, когда в 2020 году выручка компании увеличилась до 199 млн рублей, а убыток достиг 96 млн рублей.

Напомним, договор аренды с ООО «Глобал» новосибирский аквапарк «Аквамир» заключил 1 августа 2019 года, однако уже в декабре 2020 года конкурсный управляющий собственника заведения, «ВДТ Строй», с сентября прошлого года проходящего процедуру банкротства, подписал одностороннее соглашение о расторжении договора. Причиной стали долги ООО «Глобал» по арендным платежам, газу и электроэнергии.

Отмечалось, что компания «Глобал» должна была приостановить свою деятельность и освободить помещения, но в срок это сделано не было.

Конфликт привел к тому, что работа развлекательного заведения какое-то время была приостановлена, однако уже в феврале «Аквамир» открылся с новым арендатором — ООО «Белая Сфера Констракшн». ООО «Глобал» пыталось оспорить решение о расторжении договора аренды, но арбитражный суд отказал компании в удовлетворении иска. Позже, в мае, ведомство признало недействительным договор аренды между «ВДТ Строй» и «Глобал» — организация должна вернуть в конкурсную массу владельца здания новосибирского аквапарка свыше 72 млн рублей.

Отметим, рыночная стоимость здания новосибирского аквапарка «Аквамир» составляет 1,4 млрд рублей без НДС, еще примерно 29,5 млн рублей оценивается обслуживающая аквапарк газовая котельная и более 300 млн рублей — стоимость прав и прав собственности на земельные участки под аквапарком.