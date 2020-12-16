Новосибирский тепличный бизнес Бориса Горкунова перейдет с огурцов на розы

Тепличный комплекс «Новосибирский», который контролирует ГК «Горкунов», планирует в течении 5 лет диверсифицировать бизнес, полностью перейдя с выращивания овощей на производство цветов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, планы по перепрофилированию тепличного бизнеса ТК «Новосибирский» были озвучены в ходе визита в комплекс губернатора Андрея Травникова и полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло. С мая по сентябрь текущего года в тепличном комплексе началась реализация инвестпроекта по реконструкции 2 га теплиц для выращивания роз на срез. Бизнесмены используют посадочный материал голландской селекции. При выходе на проектную мощность в 2022 году планируется производство 7 млн роз в год.

По словам основателя и руководителя ГК «Горкунов» Бориса Горкунова, кроме роз в «Новосибирском» также будут выращиваться хризантемы, герберы и горшечные цветы. В течение пяти лет все теплицы ТК общей площадью 16 га будут перепрофилированы с производства овощей на производство цветов. До этого в комплексе выращивали огурцы и помидоры, с примерным объемом продукции до 12 тыс. т в год.

По расчетам коммерсанта, розы и хризантемы будут реализовываться на рынке Новосибирска и соседних регионов. Сейчас, по данным Бориса Горкунова, всего 15% цветов производится в России, остальное завозится из-за рубежа. Напомним, в Новосибирской области ГК «Горкунов» управляет тепличными комплексами «Новосибирский» и «Толмачевский», достраивается тепличный комплекс «Обской».

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